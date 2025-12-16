¡Revolcón en Independiente Santa Fe! Se revelaron nuevas salidas inesperadas

Independiente Santa Fe no consiguió llegar a la final de la Liga BetPlay II 2025 para luchar por el bicampeonato y, por lo tanto, ya está pensando en lo que será el 2026.

Tras la eliminación, la institución 'cardenal' anunció al uruguayo Pablo Repetto como su nuevo director técnico y él, en compañía de su equipo de trabajo, comenzó a analizar el plantel para definir las salidas y los refuerzos.

En medio de esa coyuntura, a comienzos de esta semana se conoció que aparte de Harold Santiago Mosquera, Edward López y Angelo Rodríguez no seguirían en Independiente Santa Fe.

Pero, además, en la tarde de este 16 de diciembre de 2025 se filtró que Eduardo Méndez ya lo notificó a otros tres jugadores que tampoco continuarán en el 'león capitalino'. ¿De quiénes se trata?

Estas son las nuevas salidas inesperadas que habría en Independiente Santa Fe

Sobre la 1:14 de la tarde, Mariano Olsen, el periodista de Win Sports, aseguró que Independiente Santa Fe ya le informó a Elvis Perlaza que su contrato no será renovado.

"Elvis Perlaza no continuará en Santa Fe. El lateral derecho fue notificado esta mañana por el DT Pablo Repetto de la decisión final", escribió el comunicador.

Además, el periodista Miguel París, que es muy cercano al entorno de Independiente Santa Fe, también reveló que se adelantarán las respectivas diligencias para rescindir los contratos de los extranjeros Joaquín Sosa y Marcelo Meli.

Esta decisión se habría tomado debido a que Pablo Repetto quiere aprovechar los cuatro cupos de extranjeros y contactar a futbolistas que ha conocido a lo largo de su trayectoria.

¿Contra quién debutará Independiente Santa Fe en la Liga BetPlay I 2026?

Tras el sorteo realizado, Independiente Santa Fe conoció que en el 2026 tendrá que debutar vs. Águilas Doradas.

RELACIONADO Jorge Bava contó su versión sobre su salida de Santa Fe y dejó mal parada a la dirigencia

Ese partido será en el estadio Nemesio Camacho El Campín, pero aún no está definido el día ni la hora.