CANAL RCN
Deportes

¡Revolcón en Independiente Santa Fe! Se revelaron nuevas salidas inesperadas

De acuerdo a lo que se filtró, las decisiones habrían sido tomadas por Pablo Repetto, el nuevo director técnico de Independiente Santa Fe.

Foto: @santafe_oficial en Instagram.

Noticias RCN

diciembre 16 de 2025
07:02 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Independiente Santa Fe no consiguió llegar a la final de la Liga BetPlay II 2025 para luchar por el bicampeonato y, por lo tanto, ya está pensando en lo que será el 2026.

Tras la eliminación, la institución 'cardenal' anunció al uruguayo Pablo Repetto como su nuevo director técnico y él, en compañía de su equipo de trabajo, comenzó a analizar el plantel para definir las salidas y los refuerzos.

Santa Fe pierde más jugadores para el 2026: estos dos nombres dijeron adiós
RELACIONADO

Santa Fe pierde más jugadores para el 2026: estos dos nombres dijeron adiós

En medio de esa coyuntura, a comienzos de esta semana se conoció que aparte de Harold Santiago Mosquera, Edward López y Angelo Rodríguez no seguirían en Independiente Santa Fe.

Pero, además, en la tarde de este 16 de diciembre de 2025 se filtró que Eduardo Méndez ya lo notificó a otros tres jugadores que tampoco continuarán en el 'león capitalino'. ¿De quiénes se trata?

Estas son las nuevas salidas inesperadas que habría en Independiente Santa Fe

Sobre la 1:14 de la tarde, Mariano Olsen, el periodista de Win Sports, aseguró que Independiente Santa Fe ya le informó a Elvis Perlaza que su contrato no será renovado.

"Elvis Perlaza no continuará en Santa Fe. El lateral derecho fue notificado esta mañana por el DT Pablo Repetto de la decisión final", escribió el comunicador.

Además, el periodista Miguel París, que es muy cercano al entorno de Independiente Santa Fe, también reveló que se adelantarán las respectivas diligencias para rescindir los contratos de los extranjeros Joaquín Sosa y Marcelo Meli.

Esta decisión se habría tomado debido a que Pablo Repetto quiere aprovechar los cuatro cupos de extranjeros y contactar a futbolistas que ha conocido a lo largo de su trayectoria.

¿Contra quién debutará Independiente Santa Fe en la Liga BetPlay I 2026?

Tras el sorteo realizado, Independiente Santa Fe conoció que en el 2026 tendrá que debutar vs. Águilas Doradas.

Jorge Bava contó su versión sobre su salida de Santa Fe y dejó mal parada a la dirigencia
RELACIONADO

Jorge Bava contó su versión sobre su salida de Santa Fe y dejó mal parada a la dirigencia

Ese partido será en el estadio Nemesio Camacho El Campín, pero aún no está definido el día ni la hora.

 

 

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Manchester United

Dos gigantes de la Premier League van por Daniel Muñoz: esto dicen en Inglaterra

Brasileirao

¿Mano dura para Neyser Villarreal? Cruzeiro presentó a una leyenda como su nuevo DT

Atlético Nacional

Es oficial: Atlético Nacional e Independiente Medellín fueron sancionados antes de la final de la Copa BetPlay

Otras Noticias

Asesinatos en Bogotá

Juez ratificó cárcel para uno de los implicados en el asesinato del estudiante Jaime Esteban Moreno

La medida de aseguramiento contra Ricardo González quedó en firme tras la apelación presentada por la defensa, por el crimen ocurrido el 31 de octubre.

Presupuesto General de la Nación

Fitch rebajó la calificación de Colombia: ¿Cuáles fueron las razones?

Los expertos hicieron énfasis en el reto más importante de 2026: las elecciones.

Artistas

Una de las influencer más reconocidas del país reveló que su mamá fue víctima de brujería: este fue su relato

Perú

Los dieron por muertos: suspenden la búsqueda de 30 desaparecidos tras tragedia en la Amazonía

Cuidado personal

Ausencia de libido en mujeres: expertos explican los posibles tratamientos para este trastorno