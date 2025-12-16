CANAL RCN
Colombia

Juez ratificó cárcel para uno de los implicados en el asesinato del estudiante Jaime Esteban Moreno

La medida de aseguramiento contra Ricardo González quedó en firme tras la apelación presentada por la defensa, por el crimen ocurrido el 31 de octubre.

Caso Jaime Esteban Moreno
Foto: Noticias RCN

Noticias RCN

diciembre 16 de 2025
07:01 p. m.
Avanza el proceso judicial por el asesinato del joven estudiante Jaime Esteban Moreno, ocurrido el pasado 31 de octubre.

Tras la imposición inicial de una medida de aseguramiento, la defensa de uno de los implicados solicitó su revisión. Sin embargo, un juez decidió mantener la decisión, dejando en firme la privación de la libertad mientras continúan las investigaciones.

Ratifican cárcel contra uno de los implicados en el asesinato de Jaime Esteban Moreno

Un juez dejó en firme la medida de aseguramiento impuesta contra Ricardo González, uno de los implicados en el asesinato del joven estudiante Jaime Esteban Moreno, ocurrido el 31 de octubre.

La decisión se conoció luego de que la defensa apelara la medida, solicitando que fuera revocada o modificada.

En este sentido, Ricardo González deberá continuar privado de la libertad mientras avanza el proceso judicial por este homicidio.

¿Qué fue lo último que se conoció sobre el caso de Jaime Esteban Moreno?

Recientemente, Noticias RCN conoció en exclusiva la orden de captura contra Kleidymar Paola Fernández Sulbarán, señalada también de estar implicada en el asesinato del joven estudiante Jaime Esteban Moreno.

La orden fue emitida por el Juzgado 69 de Control de Garantías de Bogotá, que ordenó su captura al considerarla “presuntamente la determinadora para acabar con la vida” del estudiante.

El día en que ocurrieron los hechos, 31 de octubre, ella fue capturada junto a otras dos personas. Sin embargo, horas después fue dejada en libertad por falta de pruebas, al igual que Bertha Parra Torres, quien también había sido detenida inicialmente dentro del mismo procedimiento.

Recordemos que, los hechos que ocurrieron al interior del establecimiento aún son confusos, pues de acuerdo con la información recopilada dentro del proceso, en la madrugada del 31 de octubre, Moreno salió del lugar acompañado por otra persona.

Detrás de ellos venía un grupo dispuesto a golpearlo, en el que, según las autoridades, se encontraban Kleidymar Paola Fernández Sulbarán, Juan Carlos Suárez Ortiz y Ricardo González.

