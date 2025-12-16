¡Tembló masivamente en Colombia hoy 16 de diciembre de 2025! Esto se reportó
El Servicio Geológico Colombiano ha reportado más de 10 temblores. ¿En dónde han sido?
Noticias RCN
07:34 p. m.
El Servicio Geológico Colombiano ha reportado al menos 16 temblores en varias zonas del país.
Según la entidad, el primero se detectó sobre la 1:33 de la madrugada, mientras que el más reciente, con corte hasta las 8:00 de la noche, fue a las 6:29 de la tarde.
¿En dónde han sido los epicentros? ¿De cuánto han sido las magnitudes? Descubra los detalles aquí en Noticias RCN.
Este fue el primer temblor que se detectó en Colombia hoy 16 de diciembre de 2025
- 1:33 a.m.
Epicentro: Océano Pacífico.
Magnitud: 2.9.
Profundidad: superficial.
Municipios cercanos: a 29 kilómetros de Bahía Solano (Mutis) (Chocó), a 72 de Bojayá (Bellavista) (Chocó) y a 77 de Juradó (Chocó).
Intensidad percibida: 2 (apenas sentido).
¿Qué otros temblores se han reportado en Colombia hoy 16 de diciembre de 2025?
- 3:58 a.m.
Epicentro: Los Santos, Santander.
Magnitud: 2.5.
Profundidad: 141 kilómetros.
Municipios cercanos: a 10 kilómetros de Los Santos (Santander), a 12 de Zapatoca (Santander) y a 16 de Betulia (Santander).
Intensidad percibida: 2 (apenas sentido).
- 3:59 a.m.
Epicentro: Santa Marta, Magdalena.
Magnitud: 2.8.
Profundidad: superficial.
Municipios cercanos: a 46 kilómetros de Santa Marta (Magdalena), a 51 de Dibulla (La Guajira) y a 62 de Puebloviejo (Magdalena).
- 4:01 a.m.
Epicentro: Océano Pacífico.
Magnitud: 2.1.
Profundidad: superficial.
Municipios cercanos: a 23 kilómetros de Bahía Solano (Mutis) (Chocó), a 62 de Bojayá (Bellavista) (Chocó) y a 82 de Nuquí (Chocó).
- 4:34 a.m.
Epicentro: Los Santos, Santander.
Magnitud: 2.1.
Profundidad: 148 kilómetros.
Municipios cercanos: a 5 kilómetros de Los Santos (Santander), a 7 de Jordán (Santander) y a 15 de Zapatoca (Santander).
- 4:34 a.m.
Epicentro: Lenguazaque, Cundinamarca.
Magnitud: 2.6.
Profundidad: 142 kilómetros.
Municipios cercanos: a 5 kilómetros de Lenguazaque (Cundinamarca), a 8 de Cucunubá (Cundinamarca) y a 13 de Chocontá (Cundinamarca).
- 6:20 a.m.
Epicentro: Océano Pacífico.
Magnitud: 2.0.
Profundidad: superficial.
Municipios cercanos: a 69 kilómetros de Buenaventura (Valle del Cauca), a 75 de López de Micay (Cauca) y a 88 de El Litoral del San Juan (Chocó).
- 7:18 a.m.
Epicentro: Roldanillo, Valle del Cauca.
Magnitud: 2.6.
Profundidad: 109 kilómetros.
Municipios cercanos: a 4 kilómetros de El Dovio (Valle del Cauca), a 10 de Roldanillo (Valle del Cauca) y a 14 de La Unión (Valle del Cauca).
- 7:23 a.m.
Epicentro: Ábrego, Norte de Santander.
Magnitud: 2.1.
Profundidad: 131 kilómetros.
Municipios cercanos: a 12 kilómetros de Ábrego (Norte de Santander), a 22 de Villa Caro (Norte de Santander) y a 31 de Cáchira (Norte de Santander).
- 8:36 a.m.
Epicentro: Océano Pacífico.
Magnitud: 2.7.
Profundidad: superficial.
Municipios cercanos: a 39 kilómetros de Timbiquí (Cauca), a 57 de Guapi (Cauca) y a 72 de López de Micay (Cauca).
- 11:47 a.m.
Epicentro: San Vicente del Chucurí, Santander.
Magnitud: 2.0.
Profundidad: 125 kilómetros.
Municipios cercanos: a 9 kilómetros de San Vicente de Chucurí (Santander), a 13 de Zapatoca (Santander) y a 18 de El Carmen (Santander).
- 2:42 p.m.
Epicentro: El Litoral de San Juan, Chocó.
Magnitud: 2.3.
Profundidad: 91 kilómetros.
Municipios cercanos: a 27 kilómetros de Trujillo (Valle del Cauca), a 32 de Riofrío (Valle del Cauca) y a 42 de Bolívar (Valle del Cauca).
- 4:36 p.m.
Epicentro: Los Santos, Santander.
Magnitud: 2.0.
Profundidad: 136 kilómetros.
Municipios cercanos: a 2 kilómetros de Los Santos (Santander), a 3 de Jordán (Santander) y a 12 de Aratoca (Santander).
- 4:38 p.m.
Epicentro: El Playón, Santander.
Magnitud: 2.5.
Profundidad: 140 kilómetros.
Municipios cercanos: a 5 kilómetros de El Playón (Santander), a 18 de Rionegro (Santander) y a 23 de Suratá (Santander).
- 6:11 p.m.
Epicentro: San Vicente del Caguán, Caqueta.
Magnitud: 2.1.
Profundidad: 90 kilómetros.
- 6:29 p.m.
Epicentro: Lenguazaque, Cundinamarca.
Magnitud: 2.1.
Profundidad: 147 kilómetros.
Municipios cercanos: a 2 kilómetros de Lenguazaque (Cundinamarca), a 7 de Cucunubá (Cundinamarca) y a 11 de Guachetá (Cundinamarca).