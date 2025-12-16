Fitch rebajó la calificación de Colombia: ¿Cuáles fueron las razones?

Este martes 16 de diciembre, Fitch le bajó a Colombia la calificación de riesgo emisor (IDR) de largo plazo en moneda extranjera. Pasó de BB+ a BB.

Se tuvieron en cuenta los calificados grandes déficits que desembocaron en una deuda que ha venido incrementándose a mediano plazo. Esto, entonces, representa rigidez en el gasto fiscal y limitaciones en las recaudaciones impositivas.

Rebaja de BB+ a BB

Las calificaciones se ven limitadas por los altos déficits fiscales, el aumento de la deuda/PIB, una alta carga de intereses y una alta dependencia de las materias primas.

En sus proyecciones, Fitch cree que el año cerrará con un déficit fiscal de 6.5% del PIB. Además, el pago de intereses bajará al 3.6% del PIB y desde el 4.7% en junio. De igual forma, habría un gasto primario que se incrementaría 13%, lo cual generaría un déficit primario del 2.9%, superior al de 2024.

Elecciones, gasto primario y déficit

Sin duda alguna, 2026 representa un reto, dado que son las elecciones presidenciales. Por eso, las últimas decisiones de este año tendrán inevitablemente repercusiones.

Frente a ello, los expertos se refirieron a la reducción del Presupuesto General por parte del Congreso. Junto con la no aprobación de la reforma tributaria, ambos aspectos llevarían a un peor deterioro del déficit del gobierno central, llegando al 7.6% del PIB.

Por eso, se recomendó que el gasto primario debería moderarse; pero mantenerlo por encima del PIB nominal no ayudaría y, en cambio, afectaría con más creces las finanzas del país.

Fitch considera que habrá riesgos fiscales a la baja consecuentes a la reducción en los ingresos y lo que calificó como reticencia del Gobierno a sacrificar propiedades de gasto.

“Las crecientes presiones de gasto y las rigideces presupuestarias dificultarán una mayor reducción del déficit después de 2026”, analizaron los expertos al precisar que podría haber aumento en la carga de la deuda, crecimiento modesto, reformas que se estancarán antes de las elecciones, incertidumbre política, inflación estable, aumento de déficit de cuenta corriente, entre otros escenarios.