CANAL RCN
Colombia

Ya se conoce la fecha en la que Delcy Rodríguez visitará Colombia

Se trata del primer viaje al exterior de Rodríguez, desde que asumió la presidencia interina de Venezuela.

Foto: AFP
Noticias RCN

marzo 05 de 2026
02:31 p. m.
El presidente Gustavo Petro se reunirá con la presidenta interina Delcy Rodríguez el próximo viernes, 13 de marzo, en Cúcuta, zona de frontera entre Colombia y Venezuela.

Así lo dio a conocer una fuente de la Presidencia de Colombia a la agencia de noticias francesa AFP, en el transcurso del jueves, cinco de marzo.

Se trata del primer viaje al exterior de Rodríguez tras la captura del antiguo líder del régimen venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, a manos de tropas estadounidenses, en medio de la operación ‘Resolución Absoluta’, el pasado 3 de enero.

El encuentro fue acordado tras una llamada telefónica que Petro y Rodríguez sostuvieron el 18 de febrero, pero aún debían pactar detalles como la fecha y el lugar de la reunión.

Delcy Rodríguez le pidió a Donald Trump que suspenda las sanciones en Venezuela
Delcy Rodríguez le pidió a Donald Trump que suspenda las sanciones en Venezuela

¿Un cambio de locación?

Días antes, la prensa dio a conocer que se habría barajado la posibilidad de que ambos mandatarios se reunieran en Villa del Rosario, también del lado colombiano, en donde se redactó la primera constitución de la Gran Colombia, en 1821.

Sin embargo, la elección de Cúcuta, a 10 minutos del municipio nortesantandereano, es también simbólica, al tratarse de la mayor ciudad en la frontera de 2.200 kilómetros que comparten Colombia y Venezuela.

Delcy Rodríguez conversó con el presidente Gustavo Petro: ¿Qué temas trataron?
Delcy Rodríguez conversó con el presidente Gustavo Petro: ¿Qué temas trataron?

¿De qué se hablará en la reunión?

En su cuenta de Telegram, la presidenta interina dijo, tras conversar con su homólogo en Bogotá, que esperaba realizar, pronto, un encuentro “binacional a nivel de jefes de Estado, para seguir avanzando en temas claves de la agenda”.

En el listado incluyó la situación “económica, energética y de seguridad, en el marco del fortalecimiento de la cooperación y las relaciones de respeto y trabajo conjunto entre ambos países”.

E insistió en que, como nueva líder del vecino país, seguirá “impulsando una relación de entendimiento y beneficios compartidos para el bienestar de nuestros pueblos”.

