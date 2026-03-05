¿Monopolio en el sistema de salud? Nueva EPS podría reunir más de una cuarta parte de los afiliados

La crisis del sistema de salud en Colombia vuelve a generar preocupación entre millones de pacientes. Un reciente decreto del Gobierno establece que en más de 500 municipios del país la atención médica será prestada exclusivamente por la Nueva EPS, una decisión que ha generado debate entre usuarios, organizaciones de pacientes y representantes del sistema sanitario.

El cambio podría afectar a cerca de seis millones de afiliados que actualmente reciben servicios a través de distintas entidades promotoras de salud. Entre los casos más mencionados están los usuarios de Sanitas, de donde cerca de un millón de personas serían trasladadas a la Nueva EPS, una entidad que actualmente se encuentra intervenida.

Pacientes advierten sobre riesgos en la atención

Organizaciones de usuarios han expresado su preocupación por el impacto que podría tener la concentración de afiliados en una sola entidad. Denis Silva, vocero de Pacientes Colombia, cuestionó la decisión del Gobierno y planteó dudas sobre la capacidad de la Nueva EPS para asumir el aumento de usuarios.

Según Silva, la entidad podría terminar concentrando cerca del 27% de los afiliados del país. “Tendríamos que preguntarle a los altos funcionarios del Gobierno cuántos están afiliados a la Nueva EPS y por qué creen que es la mejor opción si ellos mismos no están vinculados a ella”, afirmó.

La preocupación también se centra en la capacidad operativa del sistema para responder a una demanda mayor en regiones donde la atención quedaría en manos de una sola aseguradora.

Usuarios de Sanitas cuestionan el traslado de afiliados

Entre las voces críticas se encuentran los representantes de usuarios de Sanitas, quienes consideran que el decreto implica un deterioro en la calidad del servicio para muchos pacientes. Gloria Quiceno, presidenta de usuarios de esa EPS, aseguró que la medida sacaría a Sanitas de al menos 15 departamentos con sus capitales, zonas donde el servicio mantiene buena calificación entre los afiliados.

“Es una situación terrible. En muchos lugares donde el servicio funciona bien se obligará a los pacientes a cambiar de EPS, lo que podría significar un desmejoramiento en la atención”, señaló Quiceno. También advirtió que la decisión podría afectar la libre elección de los usuarios dentro del sistema de salud.

Las organizaciones de pacientes han pedido al Gobierno revisar los efectos de la medida y garantizar que cualquier cambio en el modelo de atención priorice la continuidad de tratamientos, el acceso oportuno a servicios médicos y la estabilidad de los afiliados en todo el país.