CANAL RCN
Tendencias

Una de las cantantes más importantes y reconocidas a nivel mundial fue arrestada: de esto la acusan

El arresto ocurrió en la noche del miércoles 4 de marzo de 2026. ¿En dónde fue?

Foto: Freepik.

Noticias RCN

marzo 05 de 2026
02:53 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En la noche del miércoles 4 de marzo, una de las cantantes más exitosas fue arrestada en Estados Unidos.

Se trata de Britney Spears, que actualmente tiene 44 años, también se ha destacado como compositora, bailarina, actriz e interpreta temas musicales que han marcado la historia como ''Gimme More', 'Criminal', 'Circus', 'Sometimes', 'Toxic Pony', 'Baby One More Time' y 'Oops, I Did it Again'.

Arrestaron a un reconocido actor: de esto se le acusa
RELACIONADO

Arrestaron a un reconocido actor: de esto se le acusa

El arresto ocurrió exactamente a las 9:18 de la noche, en el condado Ventura, en California. ¿Qué fue lo que ocurrió?

Esta fue la razón por la que Britney Spears fue arrestada en Estados Unidos

De acuerdo con las autoridades de California, Britney Spears, presuntamente, estaba conduciendo su vehículo bajo los efectos del alcohol.

Cuando la Policía la interceptó, la artista de 44 años se encontraba en Thousand Oaks, muy cerca de donde reside.

Además, tras la sospecha de que no estaba sobria, fue llevada a un hospital para que le realizaran una prueba y se determinara cuántos grados de alcohol había en su sangre.

¿Qué ha pasado con Britney Spears tras el arresto en Estados Unidos?

AFP conoció que, en los archivos oficiales, Britney Spears fue fichada tras su arresto en la madrugada de este jueves 5 de marzo de 2026.

Además, unas horas después, exactamente a las 6:07 de la mañana, quedó en libertad. Sin embargo, el próximo 4 de mayo deberá presentarse ante la justicia de California para comparecer y definir su situación.

Reconocido cantante de reguetón podría recibir pena de muerte: ¿qué ocurrió?
RELACIONADO

Reconocido cantante de reguetón podría recibir pena de muerte: ¿qué ocurrió?

Tras esta situación, varios seguidores de Britney Spears han manifestado su preocupación debido a que consideran que la cantante ha tenido comportamientos erráticos en el último tiempo.

No obstante, su representante ha indicado que ella estará bien y que no se opondrá a ninguna diligencia judicial.

"Britney va a tomar las medidas adecuadas y a cumplir con la ley. Esperamos que este sea el primer paso hacia un cambio muy necesario en su vida", afirmó él, según reportes de AFP.

 

 

 

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Redes sociales

¿Martha Isabel Bolaños estrena novio? Foto besando a misterioso hombre desata rumores

La casa de los famosos

Noche de besos: Mariana Zapata protagonizó romántica escena en La Casa de los Famosos

Redes sociales

Reconocido periodista de La Mega reveló que trataron de quitarle la vida: “Todo acababa”

Otras Noticias

David Ospina

En video: la agresión de David Ospina a Rodrigo Contreras que no se vio en transmisión

David Ospina agredió a Rodrigo Contreras tras uno de los golazos del delantero de Millonarios en el Atanasio Girardot.

Gustavo Petro

Ya se conoce la fecha en la que Delcy Rodríguez visitará Colombia

Se trata del primer viaje al exterior de Rodríguez, desde que asumió la presidencia interina de Venezuela.

Dólar

Nuevo cambio considerable en el precio del dólar en el cierre de hoy 5 de marzo de 2026: así se cotizó

EPS

¿Monopolio en el sistema de salud? Nueva EPS podría reunir más de una cuarta parte de los afiliados

Medio oriente

Reino Unido envía cuatro aviones Typhoon a Catar en plena escalada en Oriente Medio