Una de las cantantes más importantes y reconocidas a nivel mundial fue arrestada: de esto la acusan

En la noche del miércoles 4 de marzo, una de las cantantes más exitosas fue arrestada en Estados Unidos.

Se trata de Britney Spears, que actualmente tiene 44 años, también se ha destacado como compositora, bailarina, actriz e interpreta temas musicales que han marcado la historia como ''Gimme More', 'Criminal', 'Circus', 'Sometimes', 'Toxic Pony', 'Baby One More Time' y 'Oops, I Did it Again'.

El arresto ocurrió exactamente a las 9:18 de la noche, en el condado Ventura, en California. ¿Qué fue lo que ocurrió?

Esta fue la razón por la que Britney Spears fue arrestada en Estados Unidos

De acuerdo con las autoridades de California, Britney Spears, presuntamente, estaba conduciendo su vehículo bajo los efectos del alcohol.

Cuando la Policía la interceptó, la artista de 44 años se encontraba en Thousand Oaks, muy cerca de donde reside.

Además, tras la sospecha de que no estaba sobria, fue llevada a un hospital para que le realizaran una prueba y se determinara cuántos grados de alcohol había en su sangre.

¿Qué ha pasado con Britney Spears tras el arresto en Estados Unidos?

AFP conoció que, en los archivos oficiales, Britney Spears fue fichada tras su arresto en la madrugada de este jueves 5 de marzo de 2026.

Además, unas horas después, exactamente a las 6:07 de la mañana, quedó en libertad. Sin embargo, el próximo 4 de mayo deberá presentarse ante la justicia de California para comparecer y definir su situación.

Tras esta situación, varios seguidores de Britney Spears han manifestado su preocupación debido a que consideran que la cantante ha tenido comportamientos erráticos en el último tiempo.

No obstante, su representante ha indicado que ella estará bien y que no se opondrá a ninguna diligencia judicial.

"Britney va a tomar las medidas adecuadas y a cumplir con la ley. Esperamos que este sea el primer paso hacia un cambio muy necesario en su vida", afirmó él, según reportes de AFP.