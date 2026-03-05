Presidente Petro se reunió con los presidentes de los principales bancos: ¿De qué hablaron?

Este jueves 5 de marzo, el presidente Gustavo Petro estuvo junto al ministro de Hacienda, Germán Ávila, liderando una reunión con Jhonathan Malagón, presidente de Asobancaria y los presidentes de los principales bancos.

El encuentro desarrollado en la Casa de Nariño contó con la presencia de Javier Suárez (Davivienda), César Prado (Banco de Bogotá), Juan Carlos Mora (Bancolombia), Diego Prieto (Caja Social) y Mario Pardo (BBVA).

¿Quiénes asistieron a la reunión?

La reunión tuvo como propósito principal tratar el tema de las inversiones forzosas, el cual ha generado múltiples opiniones. La idea entonces habría sido analizar este camino y recibir alternativas.

A finales de febrero, el presidente había anunciado esta reunión, en la que también quería aclarar algunos puntos en cuanto a la devolución a Colpensiones de los ahorros de quienes están en fondos privados que se trasladaron.

Culminado el encuentro, Petro se pronunció: “Hablar del regreso del ahorro de los trabajadores, de la libertad que tienen los trabajadores para transferir sus ahorros al fondo que escojan hasta el 16 de julio, del reingreso de los ahorros de los trabajadores puestos en el exterior y cómo abordar conjuntamente la política de crédito”.

Los temas que trataron

Otro tema en la agenda fue la crisis por la temporada invernal, la cual ha dejado estragos principalmente en la región Caribe. Petro afirmó que las zonas mayormente afectadas han sido de tierra fértil, en las cuales el sector bancario podría dar una mano.

Esta no es la primera reunión del mandatario con los bancos. Se recuerda, por ejemplo, la que hubo en 2024 que resultó con un acuerdo para incrementar los créditos para vivienda, industria, manufactura, agricultura y turismo en un lapso de 18 meses.

Para ese momento, el incremento del crédito era de 55 billones de pesos. Tal y como ocurre ahora, se trató el tema de las inversiones forzosas y el acuerdo terminó siendo una alternativa.