En video: la agresión de David Ospina a Rodrigo Contreras que no se vio en transmisión

La eliminación de Atlético Nacional en la Copa Sudamericana dejó imágenes de frustración y tensión en el estadio Estadio Atanasio Girardot. Más allá del resultado deportivo, que significó el triunfo 3-1 de Millonarios FC y su clasificación a la fase de grupos del torneo continental, un episodio protagonizado por David Ospina y Rodrigo Contreras se volvió tema de conversación entre los aficionados.

Curiosamente, no fueron las cámaras oficiales de la transmisión las que captaron el momento de mayor tensión, sino los teléfonos de varios hinchas presentes en las tribunas. A través de videos difundidos en redes sociales, quedó registrado el instante en el que el arquero del conjunto antioqueño reaccionó con evidente molestia tras el tercer gol del equipo capitalino.

El gol que desató la polémica

El partido ya se encontraba prácticamente sentenciado cuando Rodrigo Contreras anotó el tercer tanto de Millonarios en el Atanasio Girardot. El delantero argentino celebró con intensidad frente a la tribuna y, en medio de la euforia, levantó su camiseta para mostrar el escudo del club bogotano hacia las cámaras.

Ese gesto fue interpretado por David Ospina como una provocación en un momento especialmente sensible para el equipo local, que veía cómo se escapaba la posibilidad de continuar en competencia internacional. La derrota significaba la eliminación de Atlético Nacional del certamen y el paso directo de Millonarios a la fase de grupos.

Mientras Contreras continuaba celebrando junto a sus compañeros, Ospina se aproximó rápidamente al atacante. Fue entonces cuando las imágenes captadas por aficionados mostraron cómo el experimentado portero empujó por detrás al delantero, provocando su caída sobre el césped.

La intervención del árbitro

El árbitro brasileño Wilton Sampaio intervino de inmediato para controlar la situación y evitar que el incidente escalara a una confrontación mayor entre los jugadores de ambos equipos. Tras revisar lo ocurrido y dialogar con los futbolistas involucrados, el juez decidió sancionar disciplinariamente a los dos protagonistas.

Sampaio mostró tarjeta amarilla tanto a David Ospina como a Rodrigo Contreras, considerando que el gesto del delantero en la celebración y la reacción del arquero contribuyeron a generar el altercado.

El episodio reflejó la tensión que se vivió en el cierre del encuentro, marcado por la frustración del conjunto verdolaga y la euforia del cuadro capitalino. Mientras Millonarios celebró una victoria histórica como visitante y su clasificación a la fase de grupos de la Copa Sudamericana, Atlético Nacional cerró la noche con un sabor amargo, acompañado por imágenes que rápidamente se viralizaron en redes sociales y que evidenciaron el clima caliente que dejó la eliminación.