Delcy Rodríguez conversó con el presidente Gustavo Petro: ¿Qué temas trataron?

A través de Telegram, la presidenta interina Delcy Rodríguez informó que habló con el presidente Gustavo Petro. La charla telefónica se centró en un realizar un encuentro binacional que toque temas importantes, como economía, energía y seguridad.

“Hoy conversé con el presidente de la República de Colombia, Gustavo Petro, y acordamos realizar próximamente un encuentro binacional a nivel de jefes de Estado para seguir avanzando en temas claves de la agenda económica, energética y de seguridad, en el marco del fortalecimiento de la cooperación y las relaciones de respeto y trabajo conjunto entre ambos países”, sostuvo.

De esto hablaron Rodríguez y Petro

El futuro de Venezuela ha estado en manos de Rodríguez, dado que tomó las riendas después de que Estados Unidos llevara a cabo la misión de película que resultó con la extracción de Nicolás Maduro, el 3 de enero.

Maduro estaba a pocos meses de completar 13 años en el poder, luego de quedar como el sucesor de Hugo Chávez. En más de una década, el mundo fue testigo de la crisis en el país vecino y el éxodo con millones de venezolanos buscando una mejor vida en el mundo.

El punto de quiebre se dio el 28 de julio de 2024, cuando se desarrollaron las elecciones presidenciales. Después de la inhabilidad de María Corina Machado, el contrincante del dictador fue Edmundo González.

Desde la oposición y la comunidad internacional se ha asegurado que hubo fraude electoral con la elección de Maduro. Con el retorno de Donald Trump a la Casa Blanca, Venezuela fue uno de sus propósitos.

Maduro y Cilia Flores fueron arrestados y llevados a Nueva York, donde se encuentran privados de la libertad y están a la espera de la audiencia a finales de marzo. En Venezuela ha habido cambios en cuanto a la liberación de presos políticos, apertura de inversión petrolera y el cierre de misiones creadas en el régimen.