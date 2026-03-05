CANAL RCN
Gobierno gastó más de 4 millones de dólares de recursos públicos en una película en la que actúa el presidente Petro

El jefe de Estado participa en el rodaje de la producción de la vida del almirante Padilla, financiada en 51% por RTVC, prevista para estrenarse en 2026.

marzo 05 de 2026
02:01 p. m.
Una nueva controversia rodea al presidente Gustavo Petro tras revelarse su participación en una película sobre el almirante José Prudencio Padilla, financiada con recursos públicos por un monto superior a los $15.000 millones.

El mandatario aparece en fotografías del rodaje, generando cuestionamientos sobre el uso de fondos estatales en esta producción cinematográfica.

Según el contrato publicado por Daniel Briceño, el valor total de la producción alcanza los $15.891 millones, de los cuales Radio Televisión Nacional de Colombia (RTVC) aportaría el 51% de los recursos.

Lo que ganan los actores de la película donde está presidente Petro

La inversión fue calificada por el concejal Daniel Briceño como "un capricho presidencial" financiado mediante un contrato adjudicado directamente a una productora nacional.

El largometraje contará con la participación del actor estadounidense Cuba Gooding Jr. como protagonista principal, quien recibiría una remuneración de 2.239 millones de pesos.

Los actores de reparto sumarían 116 millones de pesos, mientras que otros roles secundarios alcanzarían los 2.400 millones de pesos en el presupuesto total de la producción.

Presidente Petro debuta como actor en la película del almirante Padilla

Las críticas se centran no solo en el monto de la inversión, sino también en la participación del presidente Petro en el rodaje.

Imágenes filtradas muestran al mandatario durante la filmación, lo que ha generado señalamientos sobre el uso de recursos públicos para proyectos que podrían beneficiar la imagen presidencial, así lo indicó Briceño:

Un nuevo episodio de caprichos y errores presidenciales para subir el ego y la imagen del presidente.

Ante las críticas, el presidente Petro defendió la filmación y se pronunció a través de su cuenta de X:

Jajajajaja, no solicite participar, pero aparezco unos cinco segundos ante una hermosa bailarina jaimaquina que encantó a Montilla y a Padilla al mismo tiempo.

La película sobre el almirante José Prudencio Padilla, figura histórica de la independencia colombiana, se encuentra en proceso de filmación y está prevista para estrenarse a mediados de 2026.

El proyecto busca narrar la vida de este prócer naval, aunque las circunstancias de su financiación y producción continúan generando debate en el ámbito político colombiano.

