"Va a tener un accidente": Yeison Jiménez recibió preocupante advertencia antes de su muerte

El 10 de enero de 2025 fue fatídico para Colombia. Sobre las 4:10 de la tarde, después de unos minutos de haber despegado del Aeropuerto Juan José Rondón, localizado en Paipa, la avioneta de Yeison Jiménez se precipitó, se estrelló en la vereda Romita y se incineró de inmediato.

Las autoridades fueron advertidas de inmediato tras lo ocurrido y, tras llegar al lugar de los hechos, confirmaron la muerte del artista, del piloto Fernando Torres y de cuatro de los integrantes del equipo de trabajo de Yeison Jiménez: Juan Manuel Rodríguez, Óscar Marín, Waisman Mora y Jefferson Osorio.

Según testigos, la avioneta se demoró en despegar y habría presentado fallas desde que comenzó a tomar altura. Sin embargo, las autoridades correspondientes continúan adelantando la investigación para esclarecer las causas del accidente.

En medio de esa coyuntura, en las últimas horas se reveló una conversación que Yeison Jiménez tuvo en el 2023 con dos arzobispos que le habrían advertido que estaría inmerso en un accidente.

¿Qué fue lo que le dijeron exactamente a Yeison Jiménez? Descubra los detalles.

Esta fue la preocupante advertencia que recibió Yeison Jiménez antes de su muerte en el trágico accidente aéreo

De acuerdo con lo que revelaron los arzobispos y autodenominados exorcistas en sus redes sociales, Yeison Jiménez los contactó y tuvo una consulta con ellos hace dos años.

Fue así como ellos le comunicaron que estaría siendo víctima de brujería, que tendría un accidente y que era necesario que se cuidara al máximo.

"Vas a tener un accidente. Te dieron a comer algo horrible y tú lo recibiste. En tu pierna y en tu pie izquierdo sentí una cadena gigante que era como una armadura que bajaba desde la cadera", expresó la arzobispa en el diálogo que tuvo con Yeison Jiménez.

Además, tras esa afirmación, el artista reconoció que sí tenía molestias en su articulación y que había experimentado síntomas por al menos dos años.

La conversación completa que se compartió en las redes sociales fue la siguiente:

¿Cómo fue el último adiós de Yeison Jiménez?

Las exequias de Yeison Jiménez se llevaron a cabo el martes 13 de enero, en la funeraria Jardines del Recuerdo, situada en la Autopista Norte de Bogotá.

Además, el miércoles 14 de enero, en el Movistar Arena, los fanáticos, los familiares y varios artistas de música popular le realizaron un homenaje público a Yeison Jiménez y lo despidieron entre canciones y palabras en las que se exaltó su legado.