Amigo de Yeison Jiménez reveló conversación con el cantante horas antes al accidente: "la avioneta estaba fallando"

Un amigo de Yeison Jiménez reveló detalles de una conversación previa al accidente aéreo, en la que el cantante habría mencionado fallas en la avioneta.

Amigo de Yeison Jiménez
Foto: redes sociales

Noticias RCN

enero 11 de 2026
07:46 p. m.
A medida que avanzan las horas tras el trágico accidente aéreo que le costó la vida a Yeison Jiménez y a parte de su equipo de trabajo, siguen apareciendo testimonios que generan impacto y nuevas preguntas.

Aunque las autoridades aún no han emitido un informe oficial que establezca las causas del siniestro, en redes sociales se viralizó un mensaje que llamó poderosamente la atención de los seguidores del cantante.

Se trata de una publicación hecha por Esteban López Botero, conocido en Medellín como el Pollo López, amigo cercano del artista y figura reconocida en redes sociales, donde cuenta con más de 105 mil seguidores.

En su mensaje, reveló detalles de lo que habría sido una de las últimas conversaciones que sostuvo con Yeison Jiménez, minutos antes del fatal accidente.

El mensaje que se volvió viral tras la muerte de Yeison Jiménez

El Pollo López utilizó su cuenta de Instagram para despedirse del cantante y, al mismo tiempo, compartir una reflexión que encendió las alarmas entre los usuarios. En el texto, aseguró que Yeison Jiménez le habría comentado que la aeronave presentaba fallas.

“Qué falla parcero y justo anoche hablamos para vernos y nos dijiste que la avioneta estaba fallando. Se fue uno de los más grandes del género. Mucha fuerza a su familia y que Dios lo tenga en su Santa gloria”, escribió López, mensaje que rápidamente fue replicado y comentado por cientos de seguidores.

La publicación generó múltiples reacciones, pues coincide con otras versiones que han circulado en los últimos días sobre posibles inconvenientes técnicos en la avioneta personal de Yeison Jiménez.

MinTransporte pidió prudencia y respeto por la investigación

El Ministerio de Transporte, por medio de un comunicado, reiteró que acompaña de manera permanente la investigación del accidente aéreo, pero fue enfático en señalar que, por ahora, no existe una conclusión oficial sobre las causas.

La entidad recordó que el proceso se desarrolla con rigor técnico y bajo la autonomía de la autoridad aeronáutica.

En el comunicado, Mintransporte confirmó varias hipótesis: "la aeronave volaba a baja altura, aproximadamente a 50 metros sobre el terreno. El impacto inicial contra el suelo habría generado un rebote y, en el segundo contacto, se produjo la fractura de la cola de la aeronave, seguida de dos
explosiones separadas por algunos segundos, atribuibles a residuos de combustible".

