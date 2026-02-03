CANAL RCN
Colombia

Funcionaria de Transmilenio fue rociada con agentes químicos en el rostro por otra mujer: ¿qué fue lo que pasó?

La agresión ocurrió en la estación San Mateo, en Soacha.

Funcionaria de Transmilenio agredida
Foto: Archivo Noticias RCN

Noticias RCN

marzo 02 de 2026
06:25 p. m.
En la estación San Mateo en Soacha, una funcionaria de seguridad de Transmilenio, de 30 años, fue atacada en el rostro con sustancias químicas.

Al parecer, todo había ocurrido tras hacerle un llamado de atención a una ciudadana que, presuntamente, intentaba ingresar de manera irregular al sistema.

¿Por qué una funcionaria de Transmilenio fue rociada con agentes químicos en el rostro?

De acuerdo con el reporte oficial, los hechos se registraron dentro de la estación San Mateo, donde la funcionaria cumplía labores de control.

Según la información entregada por la Policía Metropolitana de Soacha, la agresión se produjo después de que la trabajadora le hiciera un reclamo a la ciudadana por su presunto intento de entrar sin cumplir con las normas del sistema.

En medio del altercado, la mujer habría lanzado agentes químicos directamente al rostro de la funcionaria de seguridad, generando la emergencia en el lugar.

Sin embargo, la intervención inmediata de los policías del servicio de vigilancia permitió su detención en el mismo sitio.

Capturan a mujer que agredió con químicos a funcionaria de Transmilenio en Soacha

La capturada fue puesta a disposición de las autoridades judiciales por el delito de lesiones con agentes químicos.

Posteriormente, un juez le impuso medida de aseguramiento con privación de la libertad, lo que significa que deberá enfrentar el proceso recluida.

En un pronunciamiento, la Policía Metropolitana de Soacha rechazó categóricamente cualquier acto de violencia que afecte la integridad física de los ciudadanos y reiteró que este tipo de conductas serán judicializadas.

