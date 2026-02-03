CANAL RCN
Colombia

Procuraduría suspende durante tres meses a interventores de Savia Salud y EPS SOS

En ambas entidades promotoras de salud el número de PQRS y tutelas registradas ha aumentado desde el 2023.

Parte médico de joven contagiado con viruela del mono
Foto: Unsplahs / Imagen de referencia / paciente enfermo

Noticias RCN

marzo 02 de 2026
06:59 p. m.
Tras la evaluación del informe de visitas administrativas y de control de gestión a la EPS SOS y del informe de servidor público presentado por parte de la Procuraduría Delegada para Asuntos Civiles, del Trabajo y la Seguridad Social sobre Savia Salud, la Procuraduría General de la Nación tomó la decisión de suspender durante tres meses a sus interventores.

En concreto, la entidad ordena suspender provisionalmente del ejercicio de la función de agente especial interventor a Carlos Alberto Betancur Castañeda, de la EPS SOS, y a William Humberto Salgado Gamboa, de Savia Salud, por el término inicial de tres meses.

Además, ordena en ambos casos “solicitar al superintendente nacional de salud que proceda a cumplir y hacer efectiva esta medida cautelar de manera inmediata al recibo de la comunicación correspondiente y, una vez ejecutada la misma, comunique a la Sala Disciplinaria de Instrucción de la Procuraduría General de la Nación su cumplimiento. Contra la suspensión provisional no procede recurso alguno”.

Procuraduría advierte sobre el deterioro en el acceso a los servicios de salud de afiliados en la EPS SOS:

En el caso de la EPS SOS, la Procuraduría logró establecer la violación masiva y sistemática del derecho a la salud de los afiliados por la prestación deficiente de servicios; lo que habría generado un aumento progresivo en el número de PQRS y tutelas, desde que fue intervenida en abril del 2024.

Las PQRS pasaron de 66.611 en 2023, a 95.025 en 2024 y, finalmente, 114.273 en 2025. Mientras, las tutelas fueron 6.406 en 2023; 7.280 en 2024, y 7.496 en 2025.

También hubo un deterioro en el acceso a los servicios de salud de los pacientes de Savia Salud:

La misma tendencia negativa se ha registrado entre los usuarios de Savia Salud. Entre 2023 y 2024 el número de PQRS aumentó un 7% y en 2025 se registraron un 24% más que en 2024 y un 33% más que en 2023.

Pero eso no es todo, “para el año 2023 se registraban 1.555 tutelas promedio/mes; para el 2024 el promedio llegó a 1.662 tutelas promedio/mes y al cierre de 2025 el promedio se encontraba en 1.833 tutelas promedio/mes”.

En consecuencia, la entidad concluyó que “la medida de intervención forzosa administrativa no ha contribuido a mejorar el acceso a los servicios de salud, obligando a los afiliados a acudir a la acción de tutela para tener acceso a los servicios de salud”.

