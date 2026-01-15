Esta fue la promesa que la mamá de Yeison Jiménez le hizo al artista tras su último adiós

Yeison Jiménez, el importante cantante de música popular, fue despedido el 14 de enero de 2026, en el Movistar Arena, en un homenaje público.

La entrada para los fanáticos fue gratis y desde las 12:00 del mediodía hasta las 7:00 de la noche llenaron ese escenario bogotano. Además, estuvo presente la familia de Yeison Jiménez y artistas reconocidos como Pipe Bueno, Jhon Alex Castaño, Jhonny Rivera, Jessi Uribe, Luis Alberto Posada, Luis Alfonso, Arelys Henao, Ciro Quiñonez y Francy.

Fue así como, después de que un par de cantantes comenzaron a darle el último adiós a Yeison Jiménez con música y palabras de admiración, su mamá también habló frente a todo el Movistar Arena y le hizo una conmovedora promesa. ¿Cuál fue?

Esta fue la promesa que la mamá de Yeison Jiménez le hizo al artista en el homenaje público

Luz Galeano, la mamá de Yeison Jiménez, manifestó que seguía sintiendo su presencia muy cerca, que está inmensamente orgullosa de él y que velará en todo momento por el bienestar de su familia.

"Siempre te voy a recordar y no sé por qué de unos días para acá empezó a salirme una canción y dije 'qué letra tan hermosa tiene como para una despedida de un ser querido' y la escuchaba y la escuchaba, pero nunca pensé que era para despedirte a ti. Quiero decirte en este momento que te la dedicó por siempre en la gloria de Dios y que el día que nos reencontremos te prometo que te la cantaré, mi amor", afirmó la mamá de Yeison Jiménez.

"Hijo, te quiero prometer que en lo que Dios me preste la vida, sea mucho o poco, estaré para estar pendiente de tus hijos, de tu esposa y de las personas que quizá sean más débiles que yo. Ahí voy a estar como la guerrera y la mujer que no te va a defraudar", complementó.

Este fue el mensaje con el que Heidy Jiménez, la hermana de Yeison Jiménez, despidió al artista en medio del homenaje

Después de que toda la familia de Yeison Jiménez llegó al Movistar Arena, Heidy Jiménez, una de sus hermanas, le agradeció al artista por el amor que siempre les demostró y le prometió que lo haría sentir orgulloso.

RELACIONADO Revelan nuevo video que muestra el momento y la hora exacta en la que se precipitó la avioneta de Yeison Jiménez

"Amor de mi vida, te amo. Gracias por haber dedicado tu vida a hacer feliz a tu familia. Te pido que desde el cielo me sigas guiando y prometo que cumpliré con todo lo que hablamos en la última conversación que Dios no permitió tener", escribió en Instagram.

"Te sentirás muy orgulloso de tu hermanita, me verás como siempre me dijiste que me querías ver", añadió.