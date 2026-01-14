Las palabras de Thaliana, hija de Yeison Jiménez, durante el homenaje en el Movistar Arena

Este miércoles 14 de enero, desde horas de la mañana, se realiza en el Movistar Arena el homenaje de despedida a Yeison Jiménez, un encuentro marcado por la música, la oración y el acompañamiento de miles de seguidores.

Noticias RCN estuvo presente en este último adiós, que se desarrolla en un ambiente de respeto y recogimiento.

Un mensaje que conmovió al Movistar Arena

Uno de los momentos más sentidos de la jornada se vivió cuando Thaliana Jiménez Restrepo, hija menor del artista, saludó al público presente.

Con gestos de cariño, envió corazones a los asistentes y, acompañada por su abuela, tomó el micrófono para compartir unas palabras en medio de las lágrimas.

“Yo quiero decirles una cosa y aunque sean grandes o chiquitos, agradezcan mucho por sus papás, porque ellos dieron todo, lucharon por ti y te dieron lo mejor”, expresó la menor, generando un profundo silencio en el recinto.

Luego, con entereza, añadió un recuerdo personal: “Y les voy a contar un sueño de mi papá. El sueño de mi papá era vernos crecer. No lo pudo hacer, pero sé que lo podrá hacer en el cielo. Ya hablé con mi papá y él solo quería que oraran mucho por él”.

Artistas y amigos honran el legado de Yeison Jiménez

El homenaje también contó con la presencia de colegas y amigos del cantante. Uno de los primeros en subir a la tarima fue Pipe Bueno, quien interpretó “Tengo ganas” y dejó un mensaje al público: “No olviden decirle a las personas que queremos, que los amamos”.

Más adelante, el turno fue para Alzate, mientras la agrupación de Yeison Jiménez acompañó a los artistas durante las interpretaciones.

También se conoció que varios exponentes de la música popular escribieron y grabaron una canción especial para honrar su vida, la cual sería presentada en el escenario.

“Nos queda la tarea de seguir dejándolo arriba, de seguir enamorando mucha gente y seguir representando el país con nuestra música popular”, afirmó Jhon Alex Castaño.

Por su parte, Luis Alfonso se acercó al ataúd para despedirse en silencio, cerrando una jornada de memoria, música y gratitud. Enseguida, Arelys Henao cantó "Nadie es Eterno en El Mundo", canción que cantó hace poco con él en el Movistar Arena.