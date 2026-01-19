"En una avión y que se le acabe la gasolina": revelan nueva escalofriante premonición de Yeison Jiménez antes de su muerte

Colombia perdió a uno de los mejores cantantes de música popular el pasado 10 de enero de 2026.

Yeison Jiménez llegó al Aeropuerto Juan José Rondón de Paipa sobre las 3:50 de tarde y abordó su avioneta junto al piloto y cuatro integrantes de su equipo.

El plan era volar hasta Medellín para, en horas de la noche, desplazarse hasta Marinilla, Antioquia, y cantar en un concierto.

Sin embargo, tres minutos después de que la avioneta despegó, perdió altura al hacer una maniobra en el aire, se cayó en la vereda Romita y explotó dos veces.

Antes de esta tragedia aérea que sigue teniendo a Colombia de luto, Yeison Jiménez se había soñado tres veces con un accidente en un avión.

Además, en las últimas horas, se reveló otra escalofriante premonición en la que el 'niño de Manzanares' también habló de la muerte en una aeronave.

Esta fue la nueva premonición que se conoció tras la muerte de Yeison Jiménez en el accidente aéreo

Tras el último adiós en el Movistar Arena, en las redes sociales comenzó a circular un video de un momento en el que a Yeison Jiménez le preguntaron sobre la inversión que realizaría si tan solo le quedaran 15 minutos de vida.

Fue así como el artista respondió que se compraría un avión y moriría en él.

"Para que me alcance, me compraría un avión grande y que se le acabe la gasolina y quedar ahí. Eso en el último cuarto de hora", afirmó Yeison Jiménez en esa ocasión.

¿Cuántos hijos tenía Yeison Jiménez?

Yeison Jiménez tuvo como compañera de vida a Sonia Restrepo y formó junto a ella un hogar de más de 10 años de amor.

Cuando Sonia conoció al artista, ya tenía a su hija Camila y Yeison Jiménez también la acogió como suya.

Además, posteriormente, a la vida de Yeison y Sonia llegaron Thaliana y Santiago Jiménez.