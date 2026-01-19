CANAL RCN
Revelan el mensaje que Yeison Jiménez envió por WhatsApp horas antes de morir

Sale a la luz el último mensaje que Yeison Jiménez envió por WhatsApp antes del accidente aéreo. Sus palabras hoy conmueven a miles de seguidores.

Revelan el mensaje que Yeison Jiménez envió por WhatsApp horas antes de morir
Foto: AFP

Noticias RCN

enero 19 de 2026
07:01 a. m.
La muerte de Yeison Jiménez sigue siendo tema de conversación en Colombia. A más de una semana del trágico accidente aéreo que le costó la vida al cantante y a parte de su equipo, continúan conociéndose detalles que mantienen vivo el dolor entre sus seguidores.

El artista de música popular falleció el pasado 10 de enero en horas de la tarde cuando se disponía a viajar hacia el municipio de Marinilla, en Antioquia.

La aeronave en la que se desplazaba se precipitó a tierra y se incineró segundos después del impacto. En el siniestro también murieron cinco integrantes de su equipo de trabajo: Hernando Torres, Juan Manuel Rodríguez, Óscar Marín, Jefferson Osorio y Weisman Mora.

Yeison Jiménez y el mensaje que hoy conmueve a sus seguidores

En las últimas horas se conoció el que sería el último mensaje que Yeison Jiménez envió a sus fanáticos antes del fatal desenlace.

El texto fue compartido a través de su canal de WhatsApp, un espacio en el que mantenía contacto directo con sus seguidores más cercanos y conocidos.

El canal, denominado “Jimenistas de corazón”, era utilizado por el cantante para compartir fotografías de sus conciertos, mensajes de agradecimiento y reflexiones personales. Esa cercanía fue una de las razones por las que muchos de sus fans sentían un vínculo especial con el artista.

El mensaje, enviado un día antes de su fallecimiento, acompañaba una imagen suya sobre el escenario y decía: “Todo por y para ustedes, los quiero mucho”. Hoy, esas palabras han tomado un significado aún más profundo para quienes lo siguieron durante años.

Un adiós multitudinario y lleno de emociones

La despedida oficial de Yeison Jiménez se realizó el miércoles 14 de enero de 2026 en el Movistar Arena de Bogotá. Miles de personas asistieron vestidas de blanco, con flores y pancartas, para rendirle un último homenaje al artista que marcó a toda una generación con sus canciones.

Según relataron integrantes del grupo de WhatsApp, Yeison solía interactuar constantemente con sus seguidores, respondiendo mensajes y compartiendo momentos de su vida artística. Ese gesto cercano explica por qué, incluso después de su partida, cada palabra suya sigue generando emoción y recuerdo entre quienes lo admiraron.

