CANAL RCN
Colombia

Esta fue la impactante premonición que Yeison Jiménez tuvo al grabar 'Destino final', la canción en la que habló de la muerte

El artista hizo un impresionante comentario justo cuando se estaba grabando el éxito musical. ¿Cuál fue?

Foto: Canal RCN.

Noticias RCN

enero 19 de 2026
01:13 p. m.
Yeison Jiménez se consolidó como uno de los mejores artistas de música popular en Colombia y, de hecho, sus colegas lo catalogan como la persona que revolucionó el género y lo hizo crecer.

El artista de Manzanares no solo se destacó por su interpretación vocal, sino que también por su capacidad para componer.

Uno de los últimos éxitos de Yeison Jiménez fue 'Destino final', la canción que grabó junto a Luis Alfonso y en la que habló de cómo quería que fuera su despedida cuando partiera de este plano terrenal.

Y, en medio de esta coyuntura en la que el país sigue de luto, el productor de Yeison Jiménez reveló que el cantante tuvo una premonición cuando se estaba grabando la canción. ¿Cuál fue?

Esta fue la impactante premonición que Yeison Jiménez tuvo cuando grabó 'Destino final'

El productor de Yeison Jiménez, en una declaración a corazón abierto, recordó qué pasó en el estudio cuando el 'niño de Manzanares' estaba ultimando los detalles de la canción 'Destino final'.

"Cuando grabamos 'Destino final', él y yo nos sentamos en las dos sillas en las que nos sentábamos siempre y hablábamos. Esa era como la esquina de nosotros. Yo estaba agachado en el celular y él también estaba hablando en su celular frente a mí. Ahí mi ingeniero se para, sale del estudio, nos deja solos y yo por el reflejo recuerdo que Yeison tira la silla para atrás", comenzó detallando el productor.

"Además, se toca la cabeza y, mientras yo estaba pegado al celular, me dice: 'yo necesitaba grabar un tema así porque yo siento que no voy a durar mucho'. Lo dijo así de una", agregó.

'Destino final', la canción de Yeison Jiménez y Luis Alfonso, sigue siendo la más escuchada en la actualidad

Tras el inesperado deceso de Yeison Jiménez, 'Destino final' se ha posicionado como la canción más escuchada en Spotify.

Además, las otras canciones del artista que se encuentran en el top 50 son:

2. ¿Por qué la envidia?

5. Mi venganza.

6. El mejor.

8. Vete.

9. Guaro Remix.

11. MLP.

12. Ya no, mi amor.

13. Un perro enamorado.

14. ¿Qué día es hoy?

16. El mejor caballo.

17. Aventurero.

19. Ni tengo ni necesito.

20. Se acabó.

22. Hasta la madre.

27. Maldita traga.

30. Cómo no voy a decirlo.

33. Vuelve y me pasa.

40. Tenías razón.

50. Te voy a olvidar.

 

