No fue en la tienda: se conoció la que SÍ sería la última foto de Yeison Jiménez antes de su muerte

Yeison Jiménez, el intérprete de 'Aventurero', 'Se acabó' y 'Vete', partió de este plano terrenal el pasado 10 de enero de 2026.

El cantante, junto a su piloto y cuatro integrantes de su equipo de trabajo, murió en un inesperado accidente aéreo que se presentó en la vereda Romita, el sector entre Paipa y Duitama.

En una avioneta Piper Navajo con matrícula N325FA, los seis tripulantes despegaron con rumbo hacia Medellín, pero la aeronave se precipitó aproximadamente tres minutos después, cayó y explotó dos veces.

Yeison Jiménez y los cuatro integrantes de su equipo de trabajo llegaron al Aeropuerto de Paipa sobre las 3:50 de la tarde y, tan solo unas horas antes, según reveló el último conductor que los transportó, almorzaron en Belén, Boyacá.

Tras el deceso del artista, se conoció un video en el que se pudo observar que ingresó a una tienda de Belén, Boyacá, compró unos bloques de queso y se tomó una foto con las vendedoras. Por lo tanto, se pensó que esa había sido su última imagen antes del accidente aéreo.

Sin embargo, en las últimas horas, se reveló la que sí sería la última foto antes de lo ocurrido en la vereda Romita.

Esta sí sería la última foto de Yeison Jiménez antes del accidente aéreo

El conductor de Yeison Jiménez, en un diálogo con El Tiempo, contó que el artista quería almorzar un plato casero y que se detuvieron en un restaurante en el que ordenó dos truchas.

No obstante, a Yeison Jiménez le dijeron que la preparación se demoraba alrededor de 20 minutos y, justo en ese momento, fue que salió a una tienda aledaña a comprar los quesos.

Además, tras la compra, regresó al restaurante, disfrutó del almuerzo y se tomó la siguiente foto con dos personas que estaban en ese mismo establecimiento:

¿En dónde iba a cantar Yeison Jiménez el día de su muerte?

En la noche del 10 de enero, Yeison Jiménez tenía un concierto programado en Marinilla, Antioquia.

Por lo tanto, lo planeado era volar desde Paipa hasta Medellín y, posteriormente, subirse a un vehículo para llegar al municipio antioqueño.