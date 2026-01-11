CANAL RCN
Video de cámara de seguridad mostraría el instante del accidente aéreo de Yeison Jiménez

Un video de una cámara de seguridad habría captado el momento exacto del accidente aéreo de Yeison Jiménez en Paipa, mientras avanza la investigación oficial.

Yeison Jiménez: cámara de seguridad captó avioneta
Foto: captura de pantalla

Noticias RCN

enero 11 de 2026
04:00 p. m.
Se cumplen 24 horas del trágico accidente aéreo que terminó con la vida del cantante Yeison Jiménez y de su equipo de trabajo, cuando se desplazaban en su avioneta privada rumbo a Medellín para cumplir un concierto programado la noche del 10 de enero en Marinilla, Antioquia.

El hecho ocurrió en zona rural de Paipa, Boyacá, y mantiene al país en conmoción.

Hasta el momento, la Aeronáutica Civil no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre las causas del siniestro.

Las autoridades han reiterado que el caso se encuentra en etapa de investigación y que solo los informes técnicos permitirán establecer qué ocurrió realmente, evaluando factores mecánicos y humanos.

Video de cámara de seguridad genera impacto en redes sociales

Mientras avanza el proceso oficial, en las últimas horas comenzó a circular en redes sociales un video que ha generado fuerte impacto.

Se trata, al parecer, de una grabación captada por una cámara de seguridad ubicada en una finca cercana al lugar del accidente, con fecha y hora coincidentes con el día de la tragedia.

El video fue publicado inicialmente en TikTok por un habitante del sector, quien aclaró que su intención era únicamente informar. En las imágenes, de baja calidad y grabadas a distancia, se observa lo que sería el momento en el que la avioneta cae, a unos 150 metros de la finca donde estaba instalada la cámara.

Testimonio del trabajador que presenció el hecho

Además de la grabación, el trabajador de la finca también entregó su testimonio en el mismo video, relatando lo que, según él, alcanzó a observar segundos antes del impacto. “Yo vi cuando la avioneta se apagó, la volvió a prender, acá se le apagó y ya luego cayó”, afirmó.

Mientras tanto, seguidores, colegas y familiares de Yeison Jiménez continúan rindiéndole homenaje, mientras su cuerpo ya llegó a Medicina Legal este mismo domingo 11 de enero sobre el medio día.

Las autoridades reiteraron el llamado a la prudencia y al respeto, recordando que solo los canales oficiales podrán confirmar las verdaderas causas de la tragedia.

