Zarpó de Cartagena AmaMelodía, el segundo crucero que recorre el río Magdalena

En las recientes horas zarpó de Cartagena el AmaMelodía, una embarcación que navega por el río Magdalena y que promete reactivar la economía de Bolívar y fomentar el turismo sostenible en la región con recorridos completamente reservados durante los próximos años.

RELACIONADO El Cartagena Festival de Música inicia la celebración de sus 20 años con un concierto especial en Bogotá

Zarpó AmaMelodía, segunda embarcación que recorre el río Magdalena

La embarcación AmaMelodía representa una segunda travesía exitosa tras el AmaMagdalena, su predecesor.

Tiene capacidad para 64 pasajeros y es atendido por 32 tripulantes, asegurando un viaje cómodo y enriquecedor. Su recorrido atraviesa pintorescos paisajes y destinos culturales, destacando el vibrante municipio de Gambote, la histórica San Basilio de Palenque y la ciudad colonial de Mompox.

Este itinerario no solo ofrece una experiencia visual impactante, sino también una profunda inmersión en las tradiciones culturales de la región.

El gobernador de Bolívar ha subrayado la relevancia de este crucero para consolidar al departamento como "el eje central del turismo fluvial en nuestro país".

“Bolívar es el centro del turismo fluvial de lujo en Colombia. Después del éxito de la embarcación AmaMagdalena, ahora viene AmaMelodía, para llevar turistas extranjeros a nuestros municipios. Va a empezar a recorrer los municipios de Bolívar y les tengo que decir que también está sold out. Está todo vendido por los próximos años, así que tenemos turismo fluvial garantizado para los próximos años en el departamento de Bolívar”, indicó el gobernador Yamil Arana.

Este auge en el turismo fluvial es un motor de reactivación económica esencial para Bolívar. A diferencia de los tradicionales destinos de playa, el río Magdalena abre nuevas posibilidades al mostrar una versión menos conocida pero igualmente atractiva de la región.

“Aquí está la representación del territorio, de la profundidad de nuestra tierra, del Bolívar que nadie conoce, pero es igual o más bonito que el Bolívar que hoy conocemos”, añadió Arana.