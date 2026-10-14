Marchas en Bogotá durante el miércoles 14 de octubre: estas son las zonas con concentraciones

Durante este miércoles 14 de octubre, Bogotá vivirá una nueva jornada de movilizaciones y manifestaciones convocadas por organizaciones sindicales, sectores estudiantiles, colectivos, movimientos sociales, políticos, entre otros.

Según la Alcaldía de Bogotá, estas concentraciones ya tienen puntos confirmados por distintos corredores viales de localidades como Santa Fe y La Candelaria. Conozca la programación de estas y programe sus recorridos por la ciudad.

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Zonas por donde pasarán las marchas hoy

Según las autoridades, las marchas se concentrarán principalmente en el Parque Nacional y transitarán por distintas vías de localidades como Santa Fe, La Candelaria hasta la Plaza de Bolívar y distintas vías de la localidad de Usme. Se espera que las movilizaciones transiten por la carrera Séptima, carrera Décima, calle 26, entre otras.

La Alcaldía de Bogotá dio a conocer algunas de las zonas en donde se llevarán a cabo estas concentraciones. Pese a que varios de los puntos no están confirmados todavía, se espera que el principal punto de encuentro sea en el Parque Nacional a las 10:00 a.m. en la carrera Séptima con calle 26, en la localidad de Santa Fe. Estos se desplazarán por la Plaza de Bolívar en la carrera Séptima con calle 11, localidad de La Candelaria.

A las 9:30 a.m. también se prepara una movilización por el mismo corredor vial mencionado anteriormente. Esta se encuentra siendo convocada por la Asociación Distrital de Educadores (ADE), CUT, CTC, CGT, CDP, FECODE, Pacto Histórico y Alianza por la Vida.

Otra de las movilizaciones se llevará a cabo en la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, en la calle 28 con carrera Quinta B, localidad de Santa Fe. Convoca el sector universitario y todavía no hay horario confirmado.

Finalmente, la localidad de Usme también convocará movilizaciones. Sin embargo, el punto de encuentro y el horario todavía no han sido confirmados.

Recomendaciones de movilidad durante la jornada

Según la Alcaldía de Bogotá, es importante planificar los trayectos durante el día ya que se contemplan posibles desvíos, cierres viales o cambios en los tiempos de recorrido.

Las autoridades han hecho un llamado a los participantes de las jornadas a hacerlo de manera pacífica al seguir las recomendaciones de autoridades y equipos distritales presentes durante la jornada.