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Casi lo matan por robarle una tablet: ladrón le disparó con un arma de fuego

La víctima proporcionó una descripción detallada del agresor, lo que permitió a los uniformados realizar un operativo de búsqueda en las inmediaciones del lugar donde ocurrió el ataque.

Noticias RCN

octubre 14 de 2026
07:26 a. m.
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Las autoridades de Bogotá capturaron a un hombre de 36 años señalado de dispararle a una persona para robarle una tableta en la localidad de Ciudad Bolívar, en el sur de la capital.

Capturan a sujeto que disparó a un ciudadano durante robo

Según informó la Policía Metropolitana de Bogotá, los hechos ocurrieron cuando oficiales encontraron a un hombre de 36 años con un impacto de arma de fuego.

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"Inmediatamente se verifica y esta persona es trasladada a un centro asistencial, además indicando que una persona con determinadas características había robado una tablet y se había dado a la huida muy cerca del lugar en donde fue encontrado", indicó el teniente coronel Cristian Velásquez, comandante de la estación de Policía de San Cristóbal.

La víctima proporcionó una descripción detallada del agresor, lo que permitió a los uniformados realizar un operativo de búsqueda en las inmediaciones del lugar donde ocurrió el ataque.

Con la información brindada por la víctima, los uniformados realizaron un operativo para ubicar al ladrón.

En su poder tenía un revólver calibre 38 y también el elemento electrónico que previamente había sido hurtado. En consecuencia, el dispositivo electrónico fue devuelto a su propietario.

Las autoridades revelaron que el capturado contaba con antecedentes. "Es importante resaltar que esta persona tiene antecedentes con los delitos de hurto agravado y calificado y además el pasado mes de julio habría salido de un centro penitenciario", confirmó el comandante Velásquez.

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Ahora, el capturado será presentado ante un juez de garantías para responder por los delitos de hurto, lesiones personales y porte ilegal de armas.

Las autoridades insisten en la importancia de que los ciudadanos mantengan precauciones al transitar por la ciudad portando elementos de valor, especialmente dispositivos electrónicos que se han convertido en objetivo frecuente de la delincuencia.

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