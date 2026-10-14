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Lo capturaron por robar un carro y tenía ocho antecedentes por el mismo delito

El incidente inició cuando las autoridades recibieron el reporte del robo de un vehículo mediante atraco en Bosa.

Noticias RCN

octubre 14 de 2026
08:01 a. m.
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La Policía Metropolitana de Bogotá capturó a un hombre de 28 años acusado de robar un vehículo en la localidad de Bosa.

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Lo más impactante es que el sujeto contaba con ocho procesos judiciales previos por el mismo delito. El operativo, que culminó con su detención, se desarrolló gracias al sistema de rastreo satelital del automóvil hurtado, lo que permitió a las autoridades activar el plan candado y recuperar el vehículo en la localidad de San Cristóbal.

El incidente inició cuando las autoridades recibieron el reporte del robo mediante atraco en Bosa.

“Gracias al sistema de ubicación satelital, se da información a nuestras zonas de atención que activan el plan candado en la ciudad, momentos después es ubicado en la localidad de San Cristóbal”, detalló Cristian Velásquez, comandante de la Policía de San Cristóbal.

Durante la interceptación del vehículo, dos hombres que viajaban a bordo del automotor descendieron e intentaron huir del lugar. Sin embargo, las autoridades lograron capturar a uno de ellos, mientras que el segundo implicado continúa prófugo.

El detenido fue identificado como una persona con un extenso prontuario delictivo relacionado específicamente con el hurto de vehículos en la capital colombiana.

La gravedad de los antecedentes del capturado llevó a que un juez de la República ordenara medida de aseguramiento en centro carcelario.

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"Gracias a estos antecedentes un juez ordenó la medida de aseguramiento", añadió el comandante.

Esta captura se suma a los esfuerzos de las autoridades por combatir el robo de vehículos en Bogotá. Según cifras oficiales, en lo corrido del 2026, la Policía Metropolitana de Bogotá ha recuperado 891 vehículos.

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