Zona de Ubicación Temporal para disidentes de las Farc en Tibú genera incertidumbre

La reciente decisión del gobierno colombiano de establecer una zona de ubicación temporal para disidentes de las Farc en Tibú, Norte de Santander, ha generado una ola de incertidumbre y preocupación entre las autoridades locales y la comunidad del Catatumbo. La resolución ejecutiva 161 autoriza la concentración del frente 33 de las disidencias de las Farc, en territorio tibuyano, por un período inicial de siete meses.

La falta de socialización por parte del gobierno nacional ha dejado a los alcaldes de la región y a las organizaciones de derechos humanos con más dudas que certezas. Entre las principales preocupaciones se encuentran la delimitación geográfica exacta de la zona de ubicación temporal y si los miembros de las disidencias permanecerán armados o desarmados durante su estancia.

El contexto de violencia en la región añade complejidad a la situación. El Catatumbo ha sido escenario de enfrentamientos entre el ELN y las disidencias de las Farc. Esta realidad alimenta el escepticismo de algunos líderes locales sobre la viabilidad de alcanzar la paz en la región, de modo que, Heriberto Gutiérrez, líder de Catatumbo, expresó su preocupación.

Los colombianos ya no creemos en esa paz, esa Paz ha sido esquiva y no va a llegar, no va a llegar porque no hay los elementos, ni hay el ambiente para que eso ocurra entonces el llamado al gobierno nacional esa que desista de hacer ese despeje.