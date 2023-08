JEP: Zulema Jattin acepta vínculos con el paramilitarismo y dice que le informó al expresidente Uribe en 2002

El capítulo de la parapolítica revivió este jueves 24 de agosto tras la declaración de la exsenadora Zulema Jattin Corrales, recordada congresista de Córdoba que fue condenada por la Corte Suprema de Justicia por vínculos con grupos ilegales. Sin embargo, Jattin empezó a colaborar con la Justicia Especial para la Paz (JEP) aportando material que no había sido conocido por la justicia penal ordinaria.

En particular, la JEP destaca una reunión con el entonces candidato Álvaro Uribe Vélez en enero 2022. En dicho encuentro, según Jattin, " le explicó al señor Uribe, las dificultades que tenía en su campaña para las elecciones legislativas, por la injerencia que tenían los paramilitares en el departamento. En esa reunión Uribe le dijo que, si no tenía pruebas escritas de estas restricciones, era mejor que no denunciara", se lee en el documento.

Cuando la Sala le preguntó por qué razón consideraba que Uribe Vélez le había hecho estas sugerencias, la exsenadora adujo que se trataba probablemente de intereses políticos del candidato: "En enero de 2002, Álvaro Uribe Vélez era candidato presidencial y ya había, de acuerdo con las encuestas de esa fecha (sic), digamos tenía una opción realmente importante de ser elegido presidente de la República, quienes lo acompañaban a él en ese momento ya era un nutrido grupo de congresistas o de aspirantes al Congreso en todo Colombia. A diferencia de cuando yo decidí acompañarlo, que fue alrededor del año 99 que éramos muy poquitos en el congreso quienes creíamos que Uribe tenía alguna opción real", señaló Jattin.

En ese sentido, para la excongresista, el candidato Uribe Vélez veía como "ruido" aquellos señalamientos que señalaban la presencia de grupos paramilitares en Córdoba que interferían con algunas aspiraciones electorales.

"Era peor decirles", Jattin sobre funcionarios del Gobierno Uribe

En la declaración también se conoció que Jattin habría tenido la intención de denunciar esos hechos. Sin embargo, señaló que no le hicieron caso funcionarios como el exministro Sabas Pretelt de la Vega y el excomisionado Luis Carlos Restrepo: "Los miembros del Gobierno nacional si (sic), durante ese tiempo, al exministro Sabas Pretel en varias ocasiones le dijimos, le dije yo misma lo que está pasando, al Comisionado Luis Carlos Restrepo en numerosas ocasiones. Al fiscal Iguarán en ese momento era viceministro y a veces estaba con el ministro Sabas Pretel, pero la verdad es que había un caso omiso completamente en el Gobierno nacional. Era peor decirles".

Al momento, no se conoce respuesta del expresidente Álvaro Uribe Vélez.