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OFICIAL: Millonarios confirmó a su nuevo director técnico tras la salida de Fabián Bustos

El club confirmó el acuerdo contractual a través de sus redes sociales.

Foto: @millosfcoficial en Instagram.

Noticias RCN

septiembre 03 de 2026
09:55 p. m.
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En la tarde del 1 de septiembre, de manera inesperada, se conoció que Fabián Bustos había dejado de ser el director técnico de Millonarios.

La noticia causó sorpresa en los hinchas debido a que la determinación se tomó un día antes de jugar el clásico con Independiente Santa Fe.

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"Millonarios informa que el profesor Fabián Bustos no continuará como entrenador del equipo profesional", manifestó el club en un comunicado oficial.

"Queremos expresar al profesor Bustos y a su cuerpo técnico su más sincero agradecimiento por su profesionalismo, esfuerzo, dedicación y calidad humana durante su etapa al frente del equipo", se añadió.

Además, los 'embajadores' indicaron que la búsqueda del nuevo cuerpo técnico iniciaría de inmediato y periodistas como Mariano Olsen y Guillermo Arango revelaron que Alberto Gamero era el principal candidato.

En consecuencia, el samario se reunió este 3 de septiembre con los directivos 'albiazules' y terminó de cerrar el acuerdo para su regreso.

Alberto Gamero volverá a ser el director técnico de Millonarios

Tras su salida de Millonarios en diciembre de 2024, Alberto Gamero volverá a sentarse en el banquillo del 16 veces campeón de Colombia.

En su primer paso por el club capitalino, el director técnico dirigió 277 partidos con un saldo de 128 victorias, 81 empates y 67 derrotas.

Alberto Gamero ya sabe lo que es ser campeón en Millonarios

Entre diciembre del 2019 y diciembre del 2024, Alberto Gamero logró un rendimiento del 55.96 % en Millonarios.

Además, ganó los siguientes títulos:

  • Copa Colombia 2022 vs. Junior.
  • Liga 2023 I vs. Atlético Nacional.
  • Superliga 2014 vs. Junior.

En este momento, Millonarios está en la quinta posición de la Liga BetPlay 2026 II tras sumar 11 puntos en siete partidos.

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Los resultados conseguidos hasta ahora han sido los siguientes:

  • Derrota 0-1 vs. Bucaramanga.
  • Victoria 1-0 vs. Junior.
  • Victoria 2-0 vs. Pasto.
  • Empate 1-1 vs. Águilas Doradas.
  • Victoria 0-2 vs. Llaneros.
  • Empate 0-0 vs. Internacional de Bogotá.
  • Derrota 3-2 vs. Independiente Santa Fe.
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