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Colombia

Soldado del Ejército disparó contra 4 de sus compañeros en Casanare: dos murieron

Los hechos se registraron este jueves tres de septiembre al interior de la Base Militar de Cupiagua en Aguazul.

Foto: IG ejercitonacionalcolombia

Noticias RCN

septiembre 04 de 2026
06:36 a. m.
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El Ejército Nacional compartió información detallada sobre un acto de intolerancia que se registró al interior de una base militar en Casanare en las recientes horas.

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Uniformado del Ejército disparó contra 4 compañeros

Al parecer, un uniformado habría disparado contra cuatro de sus compañeros en la Base Militar de Cupiagua en Aguazul.

“En horas de la mañana de hoy, 3 de septiembre de 2026, en la Base Militar de Cupiagua, ubicada en el municipio de Aguazul, Casanare, se presentó un hecho de intolerancia en el que un soldado habría accionado su arma de dotación contra otros cuatro soldados, todos pertenecientes al Batallón de Infantería N.° 44”.

Como consecuencia del ataque dos soldados perdieron la vida y los otros dos resultaron heridos. Estos últimos fueron trasladados a un centro de salud por la gravedad de sus heridas para recibir una atención especializada.

Tras conocerse los hechos, el comando de la Décima Sexta Brigada dio orden de activar los protocolos establecidos para este tipo de casos e iniciar las investigaciones correspondientes que permitan esclarecer lo que ocurrió.

Ejército inició investigaciones sobre ataque en base militar

“El Ejército Nacional dispuso las medidas correspondientes para garantizar el desarrollo de las investigaciones y colaborará de manera integral con las autoridades judiciales competentes para el esclarecimiento de lo sucedido”.

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Finalmente, la institución expresó sus condolencias para las familiares y cercanos de unos uniformados fallecidos e informó que seguirá de cerca el estado de salud de los dos soldados que permanecen recibiendo atención médica.

“El Ejército Nacional lamenta profundamente este hecho y expresa sus condolencias a los familiares y allegados de los dos militares fallecidos, al tiempo que desea una pronta recuperación a los soldados que resultaron heridos”.

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