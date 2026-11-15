Ronaldinho regresó al fútbol profesional y sus jugadas le dan la vuelta al mundo: VIDEO

Este 15 de noviembre, por la fecha 14 de la Serie C de Italia, Ravenna Football Club 1913 enfrentó al Forlì Football Club.

Ronaldinho, que después de 11 años de inactividad se vinculó al Ravenna, fue titular y tuvo una participación clave en la victoria 2-0 de su equipo.

El astro brasileño de 46 años jugó 45 minutos e, incluso, tuvo participación en el primer gol de la noche.

EN VIDEO: estas fueron las jugadas de Ronaldinho en su regreso al fútbol profesional con Ravenna

Al minuto 35, Ronaldinho recibió el balón en la zona medular, se juntó con Lorenzo Lonardi y el italiano se la entregó a Giulio Donati para que rematara de media distancia y celebrara el 1-0.

Después, 'Dinho' levantó un tiro de esquina magistral desde el costado derecho y, tras un cabezazo de uno de sus compañeros, por poco festeja el 2-0.

Además, el antiguo '10' del Barcelona sorprendió realizando amagues, cambios de frente e, incluso, filtrando balones en el área para intentar que los atacantes del Ravenna quedaran mano a mano.

Este es el video de todas las jugadas de Ronaldinho en su regreso al fútbol profesional:

Así ha sido la carrera profesional de Ronaldinho

Ronaldinho debutó como futbolista profesional el 11 de abril de 1998, defendiendo los colores del Gremio.

Asimismo, posteriormente, dejó un legado imborrable en los siguientes clubes:

Paris Saint-Germain (2001-2003).

Barcelona (2003-3008).

Milán (2008-2011).

Flamengo (2011-2012).

Atlético Mineiro (2012-2014).

Querétaro (2014-2015).

Fluminense (2015).

Ravenna (2026).

Mientras tanto, 'Dinho' representó a la Selección Absoluta de Brasil desde 1999 hasta 2013, teniendo participación en 102 partidos, anotando 35 goles y concediendo 26 asistencias.

¿Cómo va el Ravenna de Ronaldinho en la Serie C?

Luego de la victoria de este 15 de noviembre con la presencia de Ronaldinho, el Ravenna se acomodó en la segunda posición de su grupo con 32 puntos.

Este club fundado en 1913, ha ganado 10 partidos, empatado dos, perdido dos y tiene una diferencia de gol de +19.