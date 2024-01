Catalina Usme fichó por Pachuca: histórica transferencia del América de Cali

Este miércoles 3 de enero, América de Cali confirmó el traspaso de Catalina Usme a Pachuca. La delantera oriunda de Marinilla tendrá su primera experiencia en el extranjero, a sus 34 años. La 'mecha', en su división femenina, hizo su primera transferencia en sus siete años de historia.

Usme, goleadora histórica de la Selección Colombia Femenina (52 festejos), llegará a las 'tuzas' para reemplazar a Jenni Hermoso. La futbolista española, reciente campeona del mundo y quien se vio envuelta en un escándalo de presunto acoso por parte de Luis Rubiales, llegó a Tigres. "Me sentí vulnerable y víctima de una agresión, un acto impulsivo, machista y sin ningún tipo de consentimiento de mi parte", dijo la 'ibérica'.

Noticias RCN Digital había adelantado esta transferencia desde el pasado 4 de septiembre. "La oferta ya está hecha. Muy buena oferta por parte del Pachuca. La traba que se tiene es que en Pachuca no hay cupo extranjero y la ventana en México se cierra en nueve días. Posiblemente quien salga de Pachuca para ir a Tigres es Jenni Hermoso. Lo que posibilitaría el fichaje de Catalina. Otro de los equipos que estuvo en la puja por 'Cata' fue Atlas de México, pero la oferta fue muy baja. No cumplió las expectativas", dijo una fuente cercana, en su momento.

¿Qué dijo Catalina Usme tras su salida del América de Cali?

"Desde pequeña he tenido un sueño, no ha sido fácil, el camino en ocasiones se tornó difícil, pero con el apoyo de mi familia y con personas que siempre creyeron en mí he logrado mis objetivos. Cada partido fue un desafío, cada gol una alegría inmensa y cada vez que defendí esta camiseta lo hice con el alma", señaló la antioqueña, quien disputó 118 partidos con el conjunto 'escarlata', en los cuales se reportó con 74 goles.

Video de despedida de Catalina Usme del América de Cali