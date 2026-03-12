Declaran nuevo responsable en la muerte de Freddy Rincón

El caso judicial por la muerte del exfutbolista colombiano Freddy Rincón tuvo un nuevo giro en las últimas horas. El Tribunal Superior de Cali decidió modificar la interpretación inicial sobre el accidente de tránsito ocurrido en la madrugada del 11 de abril de 2022, concluyendo que en el siniestro existieron factores adicionales que deben ser considerados dentro del proceso de responsabilidad.

Rincón falleció días después del fuerte choque registrado en la intersección de la calle 5ª con carrera 34, en el sur de Cali, cuando el vehículo particular en el que se movilizaba colisionó con un bus del sistema de transporte masivo MIO. El hecho generó una profunda conmoción en el país, no solo por la figura deportiva que representaba el exjugador, sino también por las dudas que surgieron en torno a las circunstancias en que ocurrió el accidente.

El Tribunal reconsidera el análisis del accidente

En su reciente decisión, el Tribunal resolvió revocar parcialmente el fallo de primera instancia emitido por el Juzgado 8 Civil del Circuito, que inicialmente había orientado la responsabilidad hacia una sola conducta dentro del siniestro. Tras examinar nuevas pruebas técnicas y reconstrucciones del accidente, los magistrados concluyeron que la dinámica del choque debía evaluarse de forma más amplia.

El análisis de los peritajes permitió establecer que el bus del sistema MIO involucrado en el accidente circulaba a una velocidad cercana al doble de los 30 kilómetros por hora, límite permitido para intersecciones viales en Colombia. Este elemento resultó determinante para replantear la interpretación original del caso.

Con base en este estudio, el Tribunal sostuvo que la prioridad de paso en un semáforo no libera a los conductores de su deber de prudencia, ni del cumplimiento de los límites de velocidad establecidos por las normas de tránsito. De esta manera, la segunda instancia concluyó que el siniestro no puede atribuirse exclusivamente a un solo actor.

Nuevos responsables dentro del proceso

La decisión judicial también implica que el bus involucrado y su operación entran a formar parte de la discusión sobre la responsabilidad en el accidente. En ese sentido, el Tribunal vinculó dentro del proceso a la empresa operadora del vehículo, Blanco y Negro Masivo S. A., así como a su aseguradora, Seguros Comerciales Bolívar S. A., en el marco de las acciones relacionadas con la reparación de los daños.

Durante el proceso judicial, la familia del exfutbolista fue representada por el abogado Felipe Hurtado, quien impulsó la revisión técnica de las circunstancias del accidente con el objetivo de reconstruir con mayor precisión lo ocurrido aquella madrugada.

Cabe recordar que años atrás la Fiscalía General de la Nación había señalado que la responsabilidad del accidente recaía en el vehículo particular en el que se movilizaba Rincón. Sin embargo, la reciente determinación del Tribunal modifica ese panorama al incluir nuevos elementos en el análisis.

Más allá del debate jurídico, el caso vuelve a poner sobre la mesa la importancia de la prudencia en las vías y del respeto a las normas de tránsito, especialmente en intersecciones urbanas donde múltiples factores pueden influir en la ocurrencia de tragedias. La muerte de Freddy Rincón, recordado por su trayectoria en la selección colombiana y en clubes internacionales, sigue siendo un episodio doloroso para el deporte y para el país.