Edu Aguirre y Gaston Edul se pelearán en La Velada del Año VI: ¿cuándo será?

El reconocido creador de contenido español Ibai Llanos volvió a revolucionar el mundo del entretenimiento digital tras anunciar en los últimos días a los participantes de La Velada del Año VI, uno de los eventos de boxeo amateur entre celebridades de internet más populares del momento. Entre las sorpresas del cartel destaca un enfrentamiento que ha generado enorme expectativa entre los aficionados al deporte y al periodismo: el combate entre los periodistas Edu Aguirre y Gastón Edul.

La confirmación de este duelo ha provocado un gran revuelo en redes sociales, ya que ambos comunicadores se han convertido en figuras muy reconocidas dentro del periodismo deportivo en el ámbito hispanohablante. La pelea representa, además, un choque simbólico entre dos estilos de comunicación muy seguidos por el público y vinculados indirectamente a dos de las mayores figuras del fútbol mundial.

Dos periodistas muy ligados a las grandes figuras del fútbol

Edu Aguirre es uno de los periodistas deportivos más mediáticos de España. Su participación constante en debates futbolísticos y su conocida afinidad con el Real Madrid lo han convertido en una figura recurrente dentro del panorama mediático. Además, su cercanía personal con Cristiano Ronaldo le ha dado una notoriedad adicional, ya que en múltiples ocasiones ha compartido entrevistas y momentos con el delantero portugués, considerado uno de los mejores jugadores de la historia.

Por su parte, Gastón Edul alcanzó una enorme popularidad internacional durante la cobertura del Copa Mundial de la FIFA Catar 2022. Durante ese campeonato, el periodista argentino se destacó por publicar información exclusiva y seguir muy de cerca a la Selección de Argentina, que terminó coronándose campeona del mundo.

Edul también fue protagonista de uno de los momentos virales del torneo, ya que se encontraba entrevistando a Lionel Messi en zona mixta cuando el capitán argentino lanzó su recordada frase “Andá pa’ allá, bobo”, dirigida a un futbolista de Selección de Países Bajos tras el tenso partido entre ambos equipos.

RELACIONADO La Finalissima cambió de sede y el panorama favorece a España frente a Argentina

Un combate que despierta expectativa global

La pelea entre Aguirre y Edul ha despertado gran interés entre los aficionados, especialmente por la conexión indirecta que ambos tienen con dos íconos del fútbol moderno como Cristiano Ronaldo y Lionel Messi. Para muchos seguidores, el combate simboliza de forma curiosa una especie de enfrentamiento mediático entre los entornos de estas dos leyendas del deporte.

La sexta edición de La Velada del Año se celebrará el 25 de julio en el Estadio La Cartuja, un recinto que se prepara para recibir a miles de espectadores en una noche que mezcla deporte, espectáculo y cultura digital. El evento llegará además apenas una semana después de la finalización del próximo Mundial, lo que podría aumentar todavía más la atención global sobre el espectáculo.

Como novedad para esta edición, Ibai Llanos anunció que la transmisión del evento dejará de ser exclusiva de Twitch y se abrirá a todas sus plataformas, incluyendo YouTube y TikTok. Con esta decisión, la organización busca ampliar el alcance del espectáculo y permitir que millones de personas en todo el mundo puedan seguir en directo una de las veladas más esperadas del año en el universo del streaming.