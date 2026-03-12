CANAL RCN
Tolima, a grupos de Copa Libertadores: la millonada que recibió el ‘pijao’ por avanzar

Deportes Tolima avanzó a la fase de grupos de la Copa Libertadores. Este es su bombo y sus posibles rivales.

Deportes Tolima
Foto: @cdtolima

Noticias RCN

marzo 12 de 2026
06:41 a. m.
Deportes Tolima selló una noche histórica en Ibagué y aseguró su lugar en la fase de grupos de la Copa Libertadores, luego de remontar la serie frente a O’Higgins de Chile en la ronda previa del torneo continental. El equipo colombiano se impuso 2-0 en el estadio Manuel Murillo Toro y logró darle vuelta a la eliminatoria, un resultado que además de la clasificación trae consigo una importante recompensa económica.

El conjunto dirigido por Lucas González mostró carácter y contundencia en casa para superar al cuadro chileno, que había complicado la serie en el primer compromiso. Con el respaldo de su afición, los ‘pijaos’ supieron administrar la presión del partido decisivo y terminaron sellando un triunfo que los instala entre los 32 equipos que disputarán la fase de grupos del certamen más prestigioso del continente, la Copa Libertadores.

Clasificación histórica y premio millonario

Además del logro deportivo, el avance a la fase de grupos representa un ingreso económico significativo para el club ibaguereño. Por disputar esta instancia, CONMEBOL otorga cerca de tres millones de dólares, una cifra que en Colombia se aproxima a 11.000 millones de pesos, recursos que fortalecen las finanzas de la institución y que pueden ser claves para la planificación deportiva del resto de la temporada.

La clasificación también ratifica el crecimiento competitivo de Deportes Tolima en torneos internacionales durante los últimos años. El club ha logrado consolidarse como un protagonista frecuente en el plano continental, acumulando experiencia frente a equipos de alto nivel y representando al fútbol colombiano en escenarios exigentes.

Un sorteo complicado en el horizonte

Tras superar la fase previa, el equipo colombiano quedó ubicado en el bombo 4 del sorteo de la fase de grupos, lo que significa que inevitablemente enfrentará rivales de mayor peso en los otros tres bombos del torneo.

En el bombo 1 aparecen algunos de los gigantes del continente como Flamengo, Palmeiras, Boca Juniors, Peñarol, Nacional, LDU Quito, Fluminense e Independiente del Valle.

El bombo 2 también reúne equipos con historia y títulos internacionales, entre ellos Lanús, Libertad, Estudiantes de La Plata, Cerro Porteño, Corinthians, Bolívar, Cruzeiro y Universitario de Deportes.

En el bombo 3 aparecen rivales de nivel competitivo como Junior de Barranquilla, Universidad Católica, Independiente Santa Fe, Rosario Central, Always Ready, Coquimbo Unido, Deportivo La Guaira y Cusco FC.

Por su parte, Tolima comparte el bombo 4 con clubes como Barcelona SC, Sporting Cristal, Platense, Independiente Rivadavia y Mirassol, entre otros.

Con el sorteo en el horizonte, Deportes Tolima se prepara para afrontar un desafío de gran magnitud. Aunque el panorama promete grupos exigentes, el conjunto tolimense llega motivado tras su clasificación y con la ilusión de competir de igual a igual frente a algunos de los clubes más poderosos del continente.

