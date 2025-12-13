Así fue la maniobra para recibir el helicóptero que acompañará al ARC Simón Bolívar en su viaje a la Antártida

La expedición de la Armada Nacional hacia la Antártida alcanzó un hito operativo al recibir a bordo del buque ARC Simón Bolívar un helicóptero Bell 412 EPI en pleno océano Pacífico. La maniobra, ejecutada mientras el buque navegaba, demostró la precisión y el entrenamiento de las tripulaciones navales y aéreas colombianas.

Tras una semana de navegación desde Cartagena, el buque salió de aguas nacionales colombianas para iniciar su tránsito por Ecuador.

Así fue la maniobra para recibir el helicóptero

La maniobra de aterrizaje del helicóptero requirió una coordinación milimétrica entre la tripulación del buque y los pilotos del helicóptero. Según explicaron los responsables de la operación, el proceso involucra comunicar datos precisos como la velocidad del viento, el rumbo y velocidad del buque, y uno de los factores más importantes es el QNH o la presión barométrica.

La presión barométrica resulta fundamental porque determina la altura relativa entre la plataforma del buque y el helicóptero. Los pilotos deben ingresar esta información en sus equipos antes de intentar el aterrizaje sobre una superficie en constante movimiento por las olas.

El protocolo establece que antes del aterrizaje se verifican las condiciones del viento y el movimiento del buque. Una vez confirmado que todo está listo, una luz verde autoriza la aproximación final. Desde ese momento, la maniobra debe ejecutarse sin interrupciones, requiriendo máxima concentración de todos los involucrados.

El helicóptero tocó cubierta con el buque aún en navegación, completando en segundos una operación que demanda "confianza, entrenamiento y trabajo en equipo", según describieron los tripulantes.

La aeronave, identificada como ARC-229, acompañará la expedición durante todo el tránsito por el océano Pacífico hasta la Antártida.

Día 8 rumbo a la Antártida

Mientras tanto, la tripulación del buque ARC Simón Bolívar mantiene rutinas de ejercicio físico, aprovechando espacios como el hangar para practicar deportes como voleibol, además de utilizar el gimnasio y realizar entrenamientos al aire libre. Estas actividades ayudan a mantener el bienestar físico y mental durante la extensa travesía.

La expedición continúa su rumbo hacia el sur, con la Antártida como destino final de esta misión, que combina objetivos científicos, operativos y de documentación periodística de las capacidades navales colombianas en aguas internacionales.