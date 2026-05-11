Santa Fe y el dato que lo pone como favorito ante América en Bogotá: vea el reciente historial

Independiente Santa Fe y América de Cali definirán este martes uno de los cruces más atractivos de los playoff de la Liga BetPlay 2026-I.

Tras el empate 1-1 en el estadio Pascual Guerrero, la serie quedó completamente abierta y ahora todo se resolverá en Bogotá, donde el conjunto cardenal llega respaldado por un historial reciente bastante favorable.

El compromiso se disputará en el estadio Estadio El Campín desde las 8:30 p. m., en medio de una expectativa enorme por parte de ambas hinchadas. Sin embargo, las estadísticas recientes jugando en la capital colombiana le dan una ligera ventaja al equipo santafereño.

Santa Fe domina el historial reciente en Bogotá

Al revisar los últimos diez enfrentamientos entre ambos equipos en Bogotá, Santa Fe muestra números bastante positivos frente al cuadro escarlata.

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En ese periodo, el conjunto bogotano consiguió cinco victorias, empató cuatro partidos y solo perdió uno.

Uno de los antecedentes más recordados ocurrió en diciembre de 2020, cuando Santa Fe venció 2-0 al América en la final disputada en El Campín, a pesar de la derrota en el global por 3-2.

Además, el cardenal también logró imponerse recientemente con marcadores como el 2-1 en agosto de 2025, el 1-0 en abril de 2024 y el 2-0 en marzo de 2023. América no sabe qué es ganarle a Santa Fe en Bogotá desde el pasado 22 de agosto de 2019 (1-2).

El Campín vuelve a ser clave para el equipo cardenal

Más allá de los números, Santa Fe ha mostrado una versión sólida jugando como local durante los últimos torneos. La altura de Bogotá y el acompañamiento de su hinchada suelen convertirse en factores importantes en partidos definitivos.

América, por su parte, intentará romper esa tendencia negativa y dar el golpe como visitante para avanzar de ronda en la Liga BetPlay.

Con la serie completamente abierta tras el empate en Cali, todo apunta a un duelo intenso en El Campín, donde Santa Fe espera hacer valer la historia reciente y confirmar por qué llega como uno de los favoritos para quedarse con la clasificación.