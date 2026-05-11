VIDEO | Banda en Bogotá escondía marihuana en sanitarios: clientes podían ser niños

Este lunes 11 de mayo, las autoridades en Bogotá dieron a conocer detalles acerca del golpe contra el Tren del Llano, estructura criminal detrás de la venta de drogas en la localidad de Engativá.

Los delincuentes se ubicaban en los parques Linterama y Granjas del Dorado, los cuales terminaron siendo sus puntos estratégicos para vender marihuana por medio del menudeo. Un dato clave es que en estos espacios hay afluencia de niños y adolescentes, teniendo en cuenta que a pocas cuadras quedan algunos colegios.

Desarticulan al Tren del Llano en Bogotá

En ese orden de ideas, los árboles, mallas, zonas de las canchas y contadores se transformaron en los escondites. Cuando los policías estaban patrullando el sector, ocultaban las sustancias en estos sitios.

Todo este entramado fue visto por los vecinos, quienes no dudaron y denunciaron, permitiendo poner en marcha una investigación que resultó con la desarticulación.

El principal cabecilla, quien tiene un extenso prontuario relacionado a robos y venta de drogas, es alias Chuy. Sus dos principales subordinados son ‘Diego’ y ‘Pudy’, encargados de repartir la marihuana en bicicleta.

Agente encubierto destapó todo

El Tren del Llano estaba conformado por siete hombres y dos mujeres, quienes tenían en su poder tres armas traumáticas y una de fuego. Durante los allanamientos efectuados en Engativá y Santa Fe, también se hallaron varias dosis y el dinero recaudado.

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Para dar con la estocada, los uniformados analizaron los videos proporcionados por un agente encubierto. En este material se detalló con claridad cómo era la cadena de venta y dónde quedaban los escondites.

A plena luz del día, estas personas se ubicaban en las sillas, los andenes o detrás de las canchas. Cuando los clientes llegaban, la entrega de la marihuana y el pago se hacían en segundos. Acto seguido, la zona quedaba limpia tras disperarse.

Llamó la atención que en las viviendas donde hubo allanamientos, había droga oculta entre la ropa y hasta en sanitarios.