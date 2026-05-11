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VIDEO | Banda en Bogotá escondía marihuana en sanitarios: clientes podían ser niños

La Policía desarticuló al Tren del Llano, estructura que vendía droga en parques de Engativá principalmente.

Nicolás Martínez Sánchez

mayo 11 de 2026
04:19 p. m.
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Este lunes 11 de mayo, las autoridades en Bogotá dieron a conocer detalles acerca del golpe contra el Tren del Llano, estructura criminal detrás de la venta de drogas en la localidad de Engativá.

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Los delincuentes se ubicaban en los parques Linterama y Granjas del Dorado, los cuales terminaron siendo sus puntos estratégicos para vender marihuana por medio del menudeo. Un dato clave es que en estos espacios hay afluencia de niños y adolescentes, teniendo en cuenta que a pocas cuadras quedan algunos colegios.

Desarticulan al Tren del Llano en Bogotá

En ese orden de ideas, los árboles, mallas, zonas de las canchas y contadores se transformaron en los escondites. Cuando los policías estaban patrullando el sector, ocultaban las sustancias en estos sitios.

Todo este entramado fue visto por los vecinos, quienes no dudaron y denunciaron, permitiendo poner en marcha una investigación que resultó con la desarticulación.

El principal cabecilla, quien tiene un extenso prontuario relacionado a robos y venta de drogas, es alias Chuy. Sus dos principales subordinados son ‘Diego’ y ‘Pudy’, encargados de repartir la marihuana en bicicleta.

Agente encubierto destapó todo

El Tren del Llano estaba conformado por siete hombres y dos mujeres, quienes tenían en su poder tres armas traumáticas y una de fuego. Durante los allanamientos efectuados en Engativá y Santa Fe, también se hallaron varias dosis y el dinero recaudado.

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Para dar con la estocada, los uniformados analizaron los videos proporcionados por un agente encubierto. En este material se detalló con claridad cómo era la cadena de venta y dónde quedaban los escondites.

A plena luz del día, estas personas se ubicaban en las sillas, los andenes o detrás de las canchas. Cuando los clientes llegaban, la entrega de la marihuana y el pago se hacían en segundos. Acto seguido, la zona quedaba limpia tras disperarse.

Llamó la atención que en las viviendas donde hubo allanamientos, había droga oculta entre la ropa y hasta en sanitarios.

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