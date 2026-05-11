"Será el próximo presidente": reconocida vidente lanzó predicción sobre las elecciones en Colombia

La primera vuelta en Colombia se llevará a cabo el próximo 31 de mayo de 2026.

Los colombianos saldrán a las urnas y brindarán su apoyo a los candidatos que quieren que los representen y ayuden a tener un desarrollo óptimo en los próximos cuatro años.

En caso de que alguno de los candidatos obtenga más del 50% + 1 de los votos, se ratificará como el nuevo presidente del país.

No obstante, si esto no sucede, se tendrá que llevar a cabo una segunda vuelta presidencial el 21 de junio de 2026.

En medio de esa realidad, Alexandra Vidente Mundial volvió a analizar el panorama político en Colombia y habló nuevamente del que, según ella, será el candidato ganador en las elecciones que están próximas a realizarse.

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Este será el nuevo presidente de Colombia, tras las elecciones del 2026, según Alexandra Vidente Mundial

Desde hace algunos meses, Alexandra Vidente Mundial ha manifestado que, de acuerdo con su análisis, Iván Cepeda sería el próximo presidente de Colombia.

Además, en su última lectura de cartas volvió a tener la misma visión y expresó lo siguiente:

"A pocos días de las elecciones presidenciales en Colombia, Alexandra Vidente vuelve a ratificar como presidente al senador Iván Cepeda. Van a pasar una serie de acontecimientos como estallidos y explosiones y, según mi clarividencia, quieren opacar a su partido político", afirmó.

"Algunos dicen que el senador Iván Cepeda no le conviene a Colombia, pero yo, como clarividente, creo que él va a transformar el legado que les dejará a los colombianos muchos beneficios. Él será el próximo presidente del país, yo lo veo así", añadió Alexandra Vidente Mundial.

Alexandra Vidente Mundial le envió una advertencia al candidato Iván Cepeda

En su última predicción, Alexandra Vidente Mundial manifestó que es muy importante que Iván Cepeda esté muy al tanto de su seguridad.

"Puede que su vida en los próximos días tenga un peligro y se debe estar muy alerta porque van a pasar muchas cosas desde la próxima semana", dijo.

Sus declaraciones completas se pueden escuchar aquí: