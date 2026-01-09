¡Bombazo! Millonarios ya tendría candidato para reemplazar a Fabián Bustos

Alberto Gamero aparece como el candidato más fuerte para asumir nuevamente el banquillo de Millonarios, luego de la salida inesperada de Fabián Bustos. El entrenador samario, que dejó una huella importante durante sus cinco años en el club, sería una de las principales opciones para dirigir al equipo.

La posibilidad toma fuerza después de que Gamero estuviera muy cerca de convertirse en el nuevo técnico de Junior de Barranquilla, pero las conversaciones terminaran cambiando de rumbo en cuestión de horas.

Alberto Gamero vuelve a sonar para Millonarios

El nombre del entrenador comenzó a tomar fuerza en medio de la búsqueda del reemplazo de Bustos. En el programa Saque Largo de Win Sports, el periodista Mariano Olsen fue directo cuando le preguntaron por el posible nuevo técnico del conjunto capitalino: “Solo voy a decir un nombre y apellido: Alberto Gamero”.

La versión adquiere mayor interés por lo ocurrido en las últimas horas con Junior. Según se pudo conocer, Gamero habría alcanzado un acuerdo verbal con el conjunto barranquillero para convertirse en su entrenador, pero posteriormente dejó de responder las llamadas del club. Finalmente, Junior anunció a Sebastián Viera como su nuevo director técnico.

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Ese giro abrió nuevamente la posibilidad de que el samario regrese a Bogotá, donde dirigió durante cinco temporadas.

Alberto Gamero y su vínculo con Millonarios

El vínculo entre Gamero y Millonarios tiene como principal argumento los resultados de su anterior ciclo. Según el balance publicado por el propio club cuando anunció su salida, el entrenador dirigió 277 partidos, con 129 victorias, 77 empates y 71 derrotas.

Durante ese periodo consiguió tres títulos, llevó al equipo a tres participaciones en la Copa Libertadores y a dos en la Copa Sudamericana. Además, Millonarios disputó cinco finales bajo su conducción y se mantuvo como protagonista habitual del fútbol colombiano.

Otro de los aspectos destacados de su gestión fue el impulso a los futbolistas formados en las divisiones menores. Con el trabajo de Gamero, 20 jugadores provenientes de su cantera debutaron con el plantel profesional durante esos años.

Entre los futbolistas que tuvieron protagonismo estuvieron Andrés Llinás, Omar Bertel, Andrés Felipe Román, Stiven Vega y Emerson Rodríguez. Posteriormente, jugadores como Óscar Cortés y Carlos Andrés Gómez se consolidaron y dieron el salto al fútbol internacional.

Ahora, la dirigencia de Millonarios deberá definir si apuesta nuevamente por un técnico que conoce la institución, el entorno del club y buena parte de las dinámicas del fútbol colombiano.