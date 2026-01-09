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Fabián Bustos no sigue en Millonarios: decisión de última hora

Millonarios no continuará con Fabián Bustos como director técnico: noticia de última hora para el 'embajador'

Millonarios técnico Fabián Bustos
FOTO: Millonarios FC

Noticias RCN

septiembre 01 de 2026
04:29 p. m.
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Fabián Bustos no continuará como técnico de Millonarios, según confirmó el periodista Juan Felipe Cadavid. La decisión todavía está pendiente del anuncio oficial del club, pero el entrenador argentino dejaría el cargo tras una irregular campaña en la Copa Sudamericana, en el cierre de la Liga BetPlay I-2026 y comienzo del nuevo torneo.

La noticia se conoce después del empate 0-0 ante Internacional de Bogotá, resultado que volvió a aumentar la presión sobre el cuerpo técnico y el rendimiento del conjunto embajador.

¿Por qué Fabián Bustos no seguiría en Millonarios?

La salida del entrenador se produciría en medio de un arranque de campeonato que no ha convencido a la afición ni a la dirigencia.

Millonarios viene de empatar sin goles frente a Internacional de Bogotá en El Campín, en un partido en el que tuvo dificultades para generar ocasiones claras y encontrar soluciones en ataque.

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El resultado se suma a una serie de presentaciones que han dejado dudas alrededor del proyecto deportivo encabezado por Bustos.

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La información también fue respaldada por la periodista Melissa Martínez, quien durante la emisión de ESPN Colombia aseguró: “Me dicen que Fabián Bustos renunció a Millonarios hoy”. De esta manera, la versión apunta a que la salida del entrenador se habría producido por decisión del propio técnico, aunque el club todavía no ha oficializado su salida.

¿Quién será el nuevo técnico de Millonarios?

Ese será el siguiente interrogante que deberá resolver la dirigencia del conjunto azul. La eventual salida de Bustos obliga al club a definir rápidamente quién asumirá el equipo, especialmente porque Millonarios tiene compromisos importantes en el calendario y necesita recuperar terreno en la Liga BetPlay II-2026.

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El conjunto capitalino ocupa actualmente la quinta posición con 11 puntos, mientras continúa preparando el partido aplazado frente a Deportivo Cali, que se disputará el jueves 10 de septiembre en El Campín.

 

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