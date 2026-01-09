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La estrategia con la que la defensa de Nicolás Maduro busca desestimar su caso

Reuters conoció qué caminos tomaría la defensa del venezolano.

Nicolás Maduro.
Nicolás Maduro. Foto: X: Nicolás Maduro.

Reuters

Noticias RCN

septiembre 01 de 2026
04:55 p. m.
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Se completarán ocho meses desde que se efectuó la operación Resolución Absoluta, la cual resultó con la extracción de Nicolás Maduro y Cilia Flores.

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Las unidades militares de Estados Unidos ingresaron en la madrugada del sábado 3 de enero a territorio venezolano y capturaron a Maduro, poniéndole fin a más de 10 años de los que llevaba en el poder siendo sucesor de Hugo Chávez.

¿Cuánto tiempo lleva Maduro capturado?

Delcy Rodríguez asumió como presidenta interina y en su gestión ha habido avances en torno a la relación diplomática con Estados Unidos. Muestra de ello, por ejemplo, es la reapertura de la embajada en Caracas.

Con respecto a Maduro, se encuentra en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, Nueva York. Hasta el momento, ha estado presente en tres audiencias: 5 de enero, 26 de marzo y 22 de julio. La próxima cita será el 1 de junio de 2027, cuando comience oficialmente el juicio.

Fue el 30 de agosto cuando en la cuenta de Maduro se conoció una imagen de él en el centro de detención, siendo la primera foto desde la captura. Tal y como mencionaron los testigos de las audiencias, él está más delgado.

¿Cuál es la estrategia?

El miércoles 2 de septiembre, la defensa de Maduro solicitaría el sobreseimiento del caso bajo los argumentos de la inmunidad y legalidad de la captura, según conoció Reuters.

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Barry Pollack, el abogado del venezolano, afirmó que su representado “goza de inmunidad judicial como jefe de Estado soberano”, por lo cual dijo que la extracción del 3 de enero no habría sido válida.

Reuters sostuvo que el reto que tendrá Pollack será convencer de esto al juez Alvin Hellerstein. Aunque se debe tener en cuenta que desde 2019 Estados Unidos no reconoce a Maduro como presidente de Venezuela y considera que los resultados de las elecciones en 2024 fueron fraudulentos.

La agencia también sostuvo que la defensa podría buscar desestimar el proceso con otro as bajo la manga: el tratado de extradición de ambos países, los cuales han acordado solicitarse formalmente la entrega de requeridos.

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