¿En qué va el caso de ‘Lunita’, la perrita raptada, golpeada y abusada brutalmente en Antioquia?

Lunita fue encontrada el pasado 24 de agosto en San Roque, Antioquia, dentro de un costal y a un costado de una quebrada. La perrita estaba en condiciones críticas, tenía sus dos patas completamente paralizadas, presentaba lesiones de extrema gravedad en diferentes partes de su cuerpo y tenía sangrado anal y vaginal.

Su estado era tan delicado que, después de ser valorada, fue necesario practicarle la eutanasia el 26 de agosto para evitar que continuara padeciendo el intenso sufrimiento causado por las lesiones.

¿Qué tipo de lesiones tenía 'Lunita' en su cuerpo?

Los exámenes realizados posteriormente evidenciaron una luxofractura de columna, además de coágulos y un proceso inflamatorio severo en sus órganos.

Entre las hipótesis médicas aparece también un posible abuso sexual, aunque este punto todavía no está confirmado como la causa de la muerte. Los estudios lo contemplan como uno de los diagnósticos presuntivos, junto con otras posibles causas relacionadas con el trauma que sufrió.

Por ahora, la prueba determinante será la necropsia, procedimiento que permitirá establecer con mayor precisión cuáles fueron las lesiones que sufrió Lunita y qué provocó finalmente su muerte.

¿En qué va la investigación?

Los resultados de la necropsia serían entregados estos días. Una vez estén disponibles, se espera que se abra de oficio una noticia criminal, con el propósito de investigar formalmente las circunstancias que rodearon la muerte de la perrita.

El objetivo será determinar quién estuvo detrás de las agresiones, establecer cómo ocurrieron los hechos y encontrar al responsable de la muerte violenta de Lunita.

El caso, además, será abordado bajo la Ley Ángel, al tratarse de un hecho en el que un animal murió de manera violenta.

En medio de la investigación, también se destacó la recompensa ofrecida por el gobernador de Antioquia para obtener información que permita dar con el responsable. El llamado es a la ciudadanía para que comparta el ofrecimiento y entregue cualquier dato que pueda ser útil para esclarecer el caso.

¿Qué se sabe de la familia de 'Lunita'?

La familia de Lunita ha recibido acompañamiento jurídico y respaldo de diferentes sectores desde que se conoció el caso.

Entre quienes han acompañado el proceso están Juliana Franco, directora delegada de Juristas, y Laura Yasmín Ríos, abogada de la familia. También han estado presentes el concejal Juan Jiménez Lara y el diputado Edison Molina.

A ellos se suma la comunidad animalista de Antioquia y de otras regiones del país, que se ha movilizado para exigir que la muerte de Lunita no quede impune.