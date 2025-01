¿Alberto Gamero debutará en el extranjero?: "Por eso opté por venir acá"

El 31 de diciembre de 2024 se oficializó la salida de Alberto Gamero de Millonarios, después de cuatro años de proceso, 277 partidos, cinco finales y tres títulos. El experimentado estratega samario, de 60 años, fue invitado a la sede de Club León donde pudo compartir con Eduardo 'Toto' Berizzo. El exDT de Junior de Barranquilla, Deportes Tolima y Boyacá Chicó habló de James Rodríguez.

Gamero quedó sorprendido con la escuadra de Guanajuato. El entrenador 'cafetero' pudo compartir conceptos con Berizzo, quien está ilusionado con dirigir al capitán de la Selección Colombia. León disputará la próxima edición del Mundial de Clubes y están agotando esfuerzos para hacer una buena presentación en territorio estadounidense.

Gamero también habló de Rodríguez Rubio. Exaltó el talento del mediocampista cucuteño y cree firmemente que hizo una buena elección en llegar a los 'esmeraldas'.

Alberto Gamero habló de su experiencia en el Club León

"Me he encontrado con una serie de personas muy agradables, muy amigas, familia, y me ha sorprendido la institución, una muy organizada, una institución que siempre quiere crecer y que está creciendo, un grande del fútbol mexicano y ojalá que pueda venir aquí a aprender. El profe Berizzo ayer tuvo un diálogo de amistad, me quería conocer, yo lo quería conocer a él, es un técnico muy recorrido, uno de mucha categoría y que le brinde a uno la oportunidad de venir aquí para mí es algo grande", empezó diciendo el estratega samario.

Alberto Gamero habló de James Rodríguez

"Es una liga de futbol rápido, dinámico, por eso opté por venir acá, me gusta el fútbol muy competitivo. Siempre digo, nuestra liga colombiana es competitiva y buena, hemos tratado de ir mejorando la dinámica en Colombia, pero México es una liga de prestigio y de muy buenos jugadores. A ustedes les llegó un crack, ese que tenemos nosotros en nuestra selección y afortunadamente es colombiano, yo creo que es lo que él eligió, me parece que lo eligió bien, él quiere triunfar, seguir siendo ese jugador top y lo han recibido muy bien", concluyó 'Tito'.