Alberto Gamero: "Si queremos tener aspiraciones de llegar a la final, debemos ganar en Medellín"

El próximo jueves 30 de noviembre, Millonarios visitará a Independiente Medellín en el Estadio Metropolitano Ditaires para disputar un partido correspondiente a la cuarta fecha de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay 2023-II. Los dirigidos por Alberto Gamero buscarán sumar en Itagüí para ratificar la ventaja que consiguieron en El Campín.

Los 'embajadores' vencieron 1-0 al 'poderoso de montaña' en la jornada pasada y reclamaron el liderato del Grupo B. Si vuelven a vencer al DIM, quedarán muy cerca de la final del clausura 2023. Gamero está consciente de la importancia del duelo contra el conjunto de Alfredo Arias y recalcó la importancia del "orden".

A pesar de que los 'azules' ganaron por la mínima en Bogotá, en el juego fueron ampliamente superiores. Álvaro Montero fue un espectador de lujo en el 'coloso de la 57' y la zaga capitalina pudo contener el portentoso ataque paisa, liderado por Luciano Pons, Edwuin Cetré, Yairo Moreno y Brayan León.

¿Qué dijo Alberto Gamero sobre el partido en Ditaires?

"Va a ser un partido que puede definir muchas cosas. Se viene un partido abierto. Si queremos tener aspiraciones de llegar a la final, debemos ganar en Medellín. Lo primero que hay que hacer es defenderse bien para sacar un buen resultado. El equipo que está ordenado se va a defender bien y de ahí parte para la zona ofensiva. El rival es muy ofensivo; afortunadamente, los controlamos bien en Bogotá. Terminamos sufriendo un partido sin necesidad, porque tuvimos para liquidar; pero siempre nos ha tocado eso", señaló el estratega samario en una conversación con 'Win Sports'.

Alberto Gamero habló del subcampeonato de la Copa BetPlay 2023

"No, eso es normal, yo eso lo hablo todos los días a ellos. A veces hay videos que se filtran, pero siempre lo que hablo es para ellos. El camino que recorren los equipos para llegar a una final es muy duro y muchas veces perder una final no es un fracaso y aquí en Colombia lo llaman así. El subcampeón no tiene nada, nada, no le dan nada, ni siquiera un diploma", concluyó 'Tito'.