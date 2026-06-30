Fin a un récord de 44 años: La histórica racha que Alemania perdió ante Paraguay

El Mundial 2026 ha regalado uno de los capítulos más impactantes en la historia del fútbol moderno. La poderosa Selección de Alemania quedaba eliminada de la Copa del Mundo en la ronda de octavos de final.

El verdugo fue una heroica y combativa Selección de Paraguay, que supo plantarle cara al tetracampeón del mundo durante los 120 minutos de un partido de altísima tensión. Tras un vibrante empate 1-1 en el tiempo reglamentario, donde el talento de Julio Enciso adelantó a los sudamericanos y la insistencia de Kai Havertz rescató temporalmente a los europeos, el destino del encuentro se tuvo que mudar irremediablemente al punto de sentencia.

Fue ahí, en la tanda de penales, donde se consumó la tragedia germana con un definitivo 4-3 a favor de la Albirroja, desatando la euforia guaraní y las lágrimas alemanas.

La impresionante racha que perdió Alemania

Sin embargo, el verdadero impacto de este resultado va muchísimo más allá de la simple eliminación en las rondas de K.O. Lo que ocurrió en esa tanda de penales significó el colapso del mito más grande, respetado y temido en la historia de las Copas del Mundo: la imbatibilidad de Alemania desde los doce pasos.

Hasta antes de este fatídico cruce, la "Mannschaft" ostentaba un récord que rayaba en lo sobrenatural y que infundía terror psicológico en cualquier rival que los obligara a prolongar el partido.

En toda la historia de los Mundiales, el seleccionado teutón jamás había perdido una definición por penales. Su efectividad era del 100%, habiendo salido victorioso en las cuatro tandas previas que había disputado en el torneo más importante del planeta:

España 1982: Venció a Francia en una legendaria semifinal (5-4).

México 1986: Dejó en el camino al país anfitrión en cuartos de final (4-1).

Italia 1990: Superó a Inglaterra en semifinales antes de coronarse campeón (4-3).

Alemania 2006: Derrotó a la Argentina de José Pékerman en cuartos de final (4-2).

Durante 44 años, Alemania construyó una reputación de enorme fortaleza mental y precisión en las definiciones directas, lo que convertía llegar a los penales contra ellos en un escenario casi imposible para los rivales.

Sin embargo, la efectividad paraguaya y la buena actuación de su arquero terminaron con esa racha histórica. El torneo de 2026 quedará marcado así en los libros de estadísticas como el momento en que cerró una de las marcas más longevas del fútbol internacional.

Así van quedando los cruces de octavos de final del Mundial 2026

Con la fase de dieciseisavos de final en marcha, el cuadro eliminatorio del Mundial 2026 empieza a tomar forma definitiva. Varias selecciones ya aseguraron su presencia en la ronda de los 16 mejores, destacando la clasificación histórica de Paraguay eliminando a Alemania y el pase firme de Canadá, Brasil y Marruecos.