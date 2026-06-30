CANAL RCN
Deportes

¡Quedó confirmado el primer cruce de octavos de final del Mundial 2026! ¿Cuál es?

Descubra cuándo y a qué hora se jugará este partido de la próxima ronda de la Copa del Mundo.

Foto: AFP.

Noticias RCN

junio 30 de 2026
07:39 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Los dieciseisavos de final del Mundial 2026 comenzaron a disputarse el domingo 28 de junio y ya hay cuatro clasificados.

En el primer partido de esta nueva ronda del certamen, Canadá derrotó 1-0 a Sudáfrica al minuto 90+2.

Desgarrador: figura del Mundial 2026 hizo gol y rompió en llanto tras el fallecimiento de su hijo
RELACIONADO

Desgarrador: figura del Mundial 2026 hizo gol y rompió en llanto tras el fallecimiento de su hijo

Además, Brasil, también en el tiempo de descuento, se impuso 2-1 vs. Japón y aseguró su continuación en el torneo más importante de selecciones.

Mientras tanto, Paraguay empató 1-1 con Alemania en 120 minutos y lo dejó en el camino por penales, y Países Bajos, tras igualar por el mismo marcador vs. Marruecos, también cayó desde los 12 pasos.

En medio de esos desenlaces, ya quedó confirmado el primer cruce para los octavos de final de la Copa del Mundo. ¿Cuál es?

¡Confirmado! Ya se conoció el primer cruce para los octavos de final del Mundial 2026

El fixture, después de que se disputaron los primeros cuatro partidos de los dieciseisavos, determinó que Canadá y Marruecos tendrán que enfrentarse en los octavos de final.

Este partido se jugará el sábado 4 de julio, a las 12:00 del mediodía, en el Estadio Houston.

¿A quién esperan Brasil y Paraguay en el Mundial 2026?

Brasil y Paraguay conocerán este martes 30 de junio a sus rivales de octavos de final.

Los dirigidos por Carlo Ancelotti se cruzarán con el ganador del duelo entre Noruega vs. Costa de Marfil.

Entre tanto, los de Alfaro esperan por el ganador del partido entre Francia y Suecia.

¿Qué partidos se juegan este 30 de junio por los dieciseisavos del Mundial 2026?

Este martes 30 de junio se jugarán los siguientes tres partidos en la Copa del Mundo 2026:

¡Prográmese! Así se jugarán los dieciseisavos del Mundial, con la presencia de Colombia: fechas, horas y canales
RELACIONADO

¡Prográmese! Así se jugarán los dieciseisavos del Mundial, con la presencia de Colombia: fechas, horas y canales

  • Costa de Marfil vs. Noruega, en el Estadio Dallas, a las 12:00 del mediodía.
  • Francia vs. Suecia, en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey, a las 4:00 de la tarde. (Transmite el Canal RCN).
  • México vs. Ecuador, en el Estadio Ciudad de México, a las 8:00 de la noche (Transmite Win Sports).
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Mundial de fútbol

Desgarrador: figura del Mundial 2026 hizo gol y rompió en llanto tras el fallecimiento de su hijo

Mundial de fútbol

Francia vs Suecia y México vs Ecuador: dónde ver los partidos del Mundial este 30 de junio

Mundial de fútbol

🔴 EN VIVO | Países Bajos vs. Marruecos: siga el último partido de HOY en el Mundial 2026

Otras Noticias

Colpensiones

Colpensiones da anuncio de último momento a miles de jubilados: suspende sus servicios en estas fechas

La entidad dio a conocer las fechas en las que no funcionará.

Inseguridad en Bogotá

Taxista entró a una barbería en Bogotá y desapareció: autoridades hallaron rastros de sangre y ADN

La investigación permitió recopilar videos, pruebas forenses y material genético.

Venezuela

Menor de once años fue rescatado de los escombros a seis días de los sismos en Venezuela

Redes sociales

¿Cómo reservar el nombre de usuario en WhatsApp? Datos clave de la actualización

Argentina

Argentina detecta nueva variante de hantavirus en Tierra del Fuego