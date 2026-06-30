¡Quedó confirmado el primer cruce de octavos de final del Mundial 2026! ¿Cuál es?

Los dieciseisavos de final del Mundial 2026 comenzaron a disputarse el domingo 28 de junio y ya hay cuatro clasificados.

En el primer partido de esta nueva ronda del certamen, Canadá derrotó 1-0 a Sudáfrica al minuto 90+2.

Además, Brasil, también en el tiempo de descuento, se impuso 2-1 vs. Japón y aseguró su continuación en el torneo más importante de selecciones.

Mientras tanto, Paraguay empató 1-1 con Alemania en 120 minutos y lo dejó en el camino por penales, y Países Bajos, tras igualar por el mismo marcador vs. Marruecos, también cayó desde los 12 pasos.

En medio de esos desenlaces, ya quedó confirmado el primer cruce para los octavos de final de la Copa del Mundo. ¿Cuál es?

¡Confirmado! Ya se conoció el primer cruce para los octavos de final del Mundial 2026

El fixture, después de que se disputaron los primeros cuatro partidos de los dieciseisavos, determinó que Canadá y Marruecos tendrán que enfrentarse en los octavos de final.

Este partido se jugará el sábado 4 de julio, a las 12:00 del mediodía, en el Estadio Houston.

¿A quién esperan Brasil y Paraguay en el Mundial 2026?

Brasil y Paraguay conocerán este martes 30 de junio a sus rivales de octavos de final.

Los dirigidos por Carlo Ancelotti se cruzarán con el ganador del duelo entre Noruega vs. Costa de Marfil.

Entre tanto, los de Alfaro esperan por el ganador del partido entre Francia y Suecia.

¿Qué partidos se juegan este 30 de junio por los dieciseisavos del Mundial 2026?

Este martes 30 de junio se jugarán los siguientes tres partidos en la Copa del Mundo 2026: