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¿América de Cali tendría lío legal con Chapecoense? El club brasileño presentó a Dylan Borrero

Dylan Borrero, por quien América de Cali pagó 1.5 millones de dólares en 2025, fue presentado como nuevo jugador de Chapecoense.

Dylan Borrero nuevo jugador de Chapecoense
FOTO: Chapecoense

Ángel Ballén

agosto 18 de 2026
08:22 p. m.
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Dylan Borrero fue presentado oficialmente como nuevo jugador de Chapecoense, club de la primera división del fútbol de Brasil y que ocupa el último lugar de la tabla de posiciones. El club anunció que el volante firmó contrato hasta diciembre de 2027.

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Ahora, se espera que América de Cali anuncie oficialmente en qué terminó la relación con este jugador, recordando que pagaron 1.5 millones de dólares a Fortaleza de Brasil por su fichaje en junio de 2025, cifra que incluso tiene saldos pendientes todavía.

¿Dylan Borrero dejó de ser jugador de América de Cali?

En los últimos días, surgieron versiones alrededor del futuro de Borrero, hablándose de la posibilidad de que el acuerdo con Chapecoense se tratara de un préstamo. Sin embargo, el equipo lo contrató como agente libre, lo que refuerza la posibilidad de que esta situación genere un problema jurídico.

Según informó el periodista Pipe Sierra, Borrero terminó unilateralmente su contrato con América, acusando la falta de pagos por parte del club 'escarlata'. Ante esto, se declaró en libertad y negoció su nuevo contrato por su cuenta, sin el aval del equipo dueño de sus derechos.

¿América de Cali demandará?

En caso de que América considere que Borrero incumplió con su vínculo sin estar justificado, el equipo podría tomar acciones contra el jugador, pero también podría hacerlo con Chapecoense, si se considera que indujo, facilitó o se benefició de una ruptura contractual irregular.

En diálogo con 'América en la Red', Luis Paz, delegado deportivo de América de Cali, informó que el equipo jurídico de América está en un litigio con el jugador y sus representantes para definir cuál es la situación y cuál es el paso a dar.

Además, confirmó que el negocio con Fortaleza por Yeison Guzmán es una situación diferente a la de Borrero, por lo que el equipo jurídico del club también tendrá que acomodar las cosas con el cuadro brasileño.

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