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¡Alerta en el Mundial 2026! Cancelan partido de un rival de Colombia por brote de ébola

En alerta se encuentra este equipo por la dura situación que pasan.

congo quiere nacionalizar futbolistas mundial vs colombia
Foto: AFP

Noticias RCN

junio 03 de 2026
06:41 p. m.
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Un inesperado y complejo obstáculo de fuerza mayor ha sacudido la planificación deportiva con miras a la Copa del Mundo de la FIFA 2026.

En las últimas horas, las autoridades gubernamentales y sanitarias de Chile tomaron la determinación radical de prohibir la realización del partido amistoso que la selección de ese país tenía programado contra la República Democrática del Congo, escuadra que comparte grupo con la Selección Colombia en la cita orbital.

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El motivo detrás de esta drástica medida es un reciente y preocupante brote de ébola detectado en el territorio africano, lo que activó de inmediato los protocolos internacionales de bioseguridad.

Alerta máxima por el brote de ébola

El compromiso, que estaba pactado como una de las pruebas de fuego definitivas para el combinado congoleño en su ruta de preparación mundialista, debió ser cancelado de forma fulminante.

El Ministerio de Salud chileno argumentó que, por encima de los compromisos del calendario fútbolístico, la prioridad absoluta radica en salvaguardar la salud pública y evitar cualquier riesgo potencial de propagación o ingreso del virus a la región sudamericana, considerando el flujo migratorio y logístico que desplaza una delegación deportiva de tal magnitud.

Para la República Democrática del Congo, esta cancelación representa un verdadero caos logístico y deportivo. El seleccionado africano, que ha venido remando contra corriente para consolidar un ritmo de juego competitivo, se queda sin una de sus principales plataformas de evaluación en territorio neutral. La imposibilidad de medirse ante un rival del calibre de Chile no solo merma los entrenamientos tácticos de su entrenador, sino que también incrementa la incertidumbre sobre el verdadero nivel con el que llegarán al debut mundialista.

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A solo semanas de que ruede el balón de manera oficial en los estadios de Norteamérica, los directivos de la Federación Congoleña de Fútbol se encuentran buscando contrarreloj alternativas viables en mercados donde las restricciones sanitarias no bloqueen su ingreso. Sin embargo, el estigma y los temores naturales asociados a un brote epidémico complejo dificultan considerablemente que otras federaciones internacionales acepten pactar encuentros amistosos en el corto plazo.

El panorama para el grupo de Colombia se mantiene bajo estricta observación. Mientras los analistas deportivos debaten sobre cómo afectará este parón forzado al rendimiento del cuadro congoleño, las autoridades de la FIFA ya se encuentran en permanente contacto con la confederación africana (CAF) para monitorear el estado de salud de los futbolistas preseleccionados, asegurando que el espectáculo de la Copa del Mundo pueda desarrollarse bajo los más rigurosos y estrictos estándares de protección para deportistas y aficionados de todo el planeta

 

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