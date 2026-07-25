CANAL RCN
Deportes

¡Cambio de última hora! Tour de Francia tomó una inesperada decisión con la etapa final de este domingo

El Tour de Francia 2026 recortó la etapa final por los incendios en Francia. Conozca cómo quedó el recorrido hacia París y dónde ver la definición de la carrera en Colombia.

¡Cambio de última hora! Tour de Francia tomó una inesperada decisión con la etapa final de este domingo
Foto: AFP

Noticias RCN

julio 25 de 2026
09:27 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El Tour de Francia 2026 sufrirá un cambio de última hora en su jornada de cierre. La organización confirmó que la etapa 21, prevista para este domingo con llegada a París, fue recortada debido a los graves incendios forestales que afectan distintas zonas de Francia y que han obligado a priorizar el trabajo de los servicios de emergencia.

🔴EN VIVO🔴 Tour de Francia 2026: vea en directo el recorrido de la etapa reina
RELACIONADO

🔴EN VIVO🔴 Tour de Francia 2026: vea en directo el recorrido de la etapa reina

La decisión modifica el desarrollo de la última fracción de la carrera, aunque mantiene el tradicional desenlace en los Campos Elíseos, donde Tadej Pogačar se perfila para celebrar un nuevo título tras dominar la competencia de principio a fin.

¿Por qué el Tour de Francia redujo la última etapa?

Los organizadores informaron que el recorrido pasará de 133 a 89 kilómetros, una reducción de 44 kilómetros con el objetivo de facilitar la movilización de los equipos de emergencia que atienden los incendios registrados en territorio francés.

Aunque la presentación oficial de los corredores se mantendrá en Thoiry, los ciclistas ya no recorrerán el trayecto previsto desde esa localidad. En su lugar, serán trasladados en autobús hasta el circuito final en París, donde comenzará oficialmente la competencia.

Evenepoel ganó la contrarreloj y sacudió la clasificación general del Tour de Francia: así quedó Egan Bernal
RELACIONADO

Evenepoel ganó la contrarreloj y sacudió la clasificación general del Tour de Francia: así quedó Egan Bernal

La salida quedó programada para las 5:50 p. m. (hora local) y el final está previsto hacia las 7:45 p. m., luego de un recorrido adaptado para garantizar el normal desarrollo del evento.

Así será el nuevo recorrido de la etapa final del Tour

Pese al recorte, el espectáculo en la capital francesa se mantendrá. El pelotón dará dos vueltas adicionales por los Campos Elíseos antes de dirigirse al circuito de Montmartre, uno de los principales atractivos del cierre de esta edición.

Si no ocurre un hecho extraordinario, la última jornada servirá para confirmar la coronación de Tadej Pogačar, quien llega con una amplia ventaja en la clasificación general y muy cerca de conquistar un nuevo Tour de Francia.

Greeicy inicia su "Candela World Tour" y anuncia tres conciertos con Karol G
RELACIONADO

Greeicy inicia su "Candela World Tour" y anuncia tres conciertos con Karol G

Los aficionados en Colombia podrán seguir la transmisión de la etapa final desde las 7:30 de la mañana por el Canal RCN, con todos los detalles del desenlace de la carrera más importante del ciclismo mundial.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

River Plate

Golpe en Argentina: River Plate confirmó la salida de Juan Fernando Quintero

Tour de Francia

🔴EN VIVO🔴 Tour de Francia 2026: vea en directo el recorrido de la etapa reina

Lionel Messi

Figura de Argentina reveló inesperada decisión que tomó Lionel Messi

Otras Noticias

Ejército Nacional

Escándalo por contrato millonario para helicópteros del Ejército: pagaron y el negocio fue incumplido

La Fiscalía imputó a un exfuncionario del Ministerio de Defensa y a dos particulares por las presuntas irregularidades.

Cine

¿Busca un plan diferente en Bogotá? Este cine combina gastronomía y rooftop

Cine, restaurantes y rooftop: así puede disfrutar de un espacio en Bogotá que reúne entretenimiento, gastronomía y cultura.

Pensiones

Trabajadores que deberán retirarse obligatoriamente aunque no completen las semanas de cotización

Nicolás Maduro

Banderas de EE. UU. e Israel ardieron en Caracas: chavistas protestaron por la captura de Maduro

Invima

Invima prohíbe la venta de dos cosméticos comercializados ilegalmente en redes sociales