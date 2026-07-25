¡Cambio de última hora! Tour de Francia tomó una inesperada decisión con la etapa final de este domingo

El Tour de Francia 2026 sufrirá un cambio de última hora en su jornada de cierre. La organización confirmó que la etapa 21, prevista para este domingo con llegada a París, fue recortada debido a los graves incendios forestales que afectan distintas zonas de Francia y que han obligado a priorizar el trabajo de los servicios de emergencia.

La decisión modifica el desarrollo de la última fracción de la carrera, aunque mantiene el tradicional desenlace en los Campos Elíseos, donde Tadej Pogačar se perfila para celebrar un nuevo título tras dominar la competencia de principio a fin.

¿Por qué el Tour de Francia redujo la última etapa?

Los organizadores informaron que el recorrido pasará de 133 a 89 kilómetros, una reducción de 44 kilómetros con el objetivo de facilitar la movilización de los equipos de emergencia que atienden los incendios registrados en territorio francés.

Aunque la presentación oficial de los corredores se mantendrá en Thoiry, los ciclistas ya no recorrerán el trayecto previsto desde esa localidad. En su lugar, serán trasladados en autobús hasta el circuito final en París, donde comenzará oficialmente la competencia.

La salida quedó programada para las 5:50 p. m. (hora local) y el final está previsto hacia las 7:45 p. m., luego de un recorrido adaptado para garantizar el normal desarrollo del evento.

Así será el nuevo recorrido de la etapa final del Tour

Pese al recorte, el espectáculo en la capital francesa se mantendrá. El pelotón dará dos vueltas adicionales por los Campos Elíseos antes de dirigirse al circuito de Montmartre, uno de los principales atractivos del cierre de esta edición.

Si no ocurre un hecho extraordinario, la última jornada servirá para confirmar la coronación de Tadej Pogačar, quien llega con una amplia ventaja en la clasificación general y muy cerca de conquistar un nuevo Tour de Francia.

Los aficionados en Colombia podrán seguir la transmisión de la etapa final desde las 7:30 de la mañana por el Canal RCN, con todos los detalles del desenlace de la carrera más importante del ciclismo mundial.